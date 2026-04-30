Imponen prisión preventiva a colaborador de “El Jardinero”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó mantener en prisión preventiva oficiosa a César Alejandro “V”, alias “Güero Conta”, identificado como hombre de confianza de Audias “F”, “El Jardinero”, supuesto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Nayarit.

El hombre, identificado como operador financiero del CJNG, fue detenido por la Guardia Nacional el pasado 27 de abril en Zapopan, Jalisco, mismo día en que fue detenido “El Jardinero”.

Durante su detención le fue asegurada un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo.

En audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar su situación jurídica, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.