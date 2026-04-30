Lenia Batres acusa a medios de tergiversar su voto, publica un video explicativo... y lo borra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Lenia Batres eliminó la explicación del voto que emitió contra la propuesta de obligar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a otorgar implantes cocleares y otras prótesis a niños con discapacidad.

Ayer, la ministra Batres acusó a medios de comunicación, entre ellos Proceso, de haber difundido información falsa sobre el sentido de su voto.

Ello, debido a que el martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por mayoría de votos eliminar la prohibición a que el IMSS otorgue de manera gratuita a niños y adolescentes implantes cocleares, aparatos auditivos, prótesis y órtesis.

Con el fallo de la Corte, subsistió únicamente la prohibición a que el IMSS otorgue a dicho sector de la población anteojos y lentes de contacto.

Durante la sesión, la única que votó en contra del proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad de esa porción de la Ley del IMSS, fue la ministra Lenia Batres, quien argumentó que no hay manera de garantizar suficiencia presupuestaria para que el Instituto asuma ese gasto.

Ello, pese a que según cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud en el año 2021, del total de 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva que había en el país, solo el 2% eran niños y niñas.

Batres Guadarrama publicó un video de más de 10 minutos de duración explicando su voto, pero este jueves decidió eliminarlo de sus redes sociales.