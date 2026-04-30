Morena solicitará juicio político contra Maru Campos por agentes de la CIA en Chihuahua

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de la solicitud de Estados Unidos de extradición del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el narcotráfico, el vocero de morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, informó que solicitará juicio político para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El diputado morenista detalló que es competencia de la Cámara de Diputados solicitar el juicio político por las supuestas violaciones a la Constitución.

“Vamos a solicitar juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos, es algo que comenté hace unos momentos con el coordinador y se va a someter a consideración de las y los diputados.

“Porque es competencia de esta Cámara de Diputados y nosotros haremos lo propio porque con toda claridad, aunque el tema sea lo de Sinaloa, no podemos no voltear a ver un tema tan importante como la violación fragante del marco constitucional como en el caso de Chihuahua”, explicó.

La gobernadora de Chihuahua también fue invitada al Senado de la Republica para hablar sobre la participación de dos agentes estadunidenses que fallecieron en su estado en un supuesto operativo de combate al narcotráfico. Campos declinó la invitación.