"No hay nada que temer": Sheinbaum a Rocha Moya tras acusación por vínculos con Cártel de Sinaloa (Video)

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tras la acusación de narcotráfico hecha por el gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum habló con el gobernador Rubén Rocha Moya y le dijo si no hay pruebas "no hay nada que temer".

La presidenta aseguró que haría lo mismo si el gobernador acusado fuera de otro partido distinto al suyo.

"Actuaría exactamente de la misma manera independientemente del partido al que perteneciera un gobernador”, afirmó la mandataria en la conferencia matutina de este jueves.

Sheinbaum aseguró que en caso de que se presenten pruebas de las supuestas relaciones entre el mandatario y el Cártel de Sinaloa, se tendrían que realizar un proceso de desafuero.

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York, en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.

Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

Entre los acusados hay al menos tres funcionarios —Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021; el alcalde de la capital de ese estado y un senador— que están afiliados a Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados a ningún partido.

Vínculos con el cártel de Sinaloa

Según la acusación, algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del Cártel de Sinaloa.

La acusación alega que estaban estrechamente vinculados a la facción de ese cártel conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cártel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadunidense.

La imputación de Rocha Moya, que nació en el mismo municipio de “El Chapo”, fue especialmente llamativa porque en 2024 el gobernador se vio envuelto en un escándalo relacionado con el cártel de Sinaloa. Su nombre apareció en una carta escrita por otro exlíder del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, que fue secuestrado por uno de los hijos de “El Chapo” y entregado a las autoridades estadounidenses. En la misiva, el capo afirmaba que cuando fue secuestrado creía que se dirigía a una reunión con Rocha Moya.