“No puede tener una actitud injerencista”: Sheinbaum sobre declaraciones de Ronald Johnson

La presidenta Sheinbaum cuestionó las pruebas de EU contra Rocha Moya. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que un embajador no puede tener una actitud injerencista respecto a las declaraciones de Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En un evento en Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson afirmó que para generar condiciones óptimas para inversiones no debía haber corrupción.

“Podemos decir que son declaraciones desafortunadas”, porque un embajador, dijo que en general, “no puede tener una actitud injerencista” y refirió las memorias de Miguel de la Madrid, recuperadas en un libro llamado “Cambio de Rumbo” donde se retoma la frase: “Entre más blandito encuentran más se van metiendo” y habla de no perder la dignidad.

La mandataria federal resaltó la importancia del respeto mutuo.

“Es muy importante el respeto mutuo. Nosotros hemos sido muy respetuosos. Nosotros queremos una relación de respeto, de colaboración y entendimiento, pero tiene que ser muy claro el respeto (…) Siempre el papel de los embajadores tiene que ser una relación de respeto mutuo”, aseguró.

El gobierno mexicano considera que después del anuncio del gobierno estadunidense, las declaraciones de Johnson en Sinaloa toman un sentido distinto, pero garantizó que todos los proyectos comerciales continuarán.