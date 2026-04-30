Reparto de utilidades 2026: fecha límite y quiénes deben recibir el pago

Las utilidades deben pagarse dentro de 60 días después de la declaración anual del patrón.. Foto: Pixabay/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El reparto de utilidades 2026 tendrá dos fechas límite de pago en México, según el tipo de empleador. Las empresas constituidas como personas morales deberán cubrir la prestación a más tardar el 30 de mayo de 2026, mientras que las personas físicas con actividad empresarial tendrán como límite el 29 de junio de 2026, de acuerdo con información de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

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La Participación de los Trabajadores en las Utilidades, conocida como PTU, es un derecho laboral previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado por la Ley Federal del Trabajo. La prestación permite que las personas trabajadoras reciban una parte de las ganancias generadas por la empresa o patrón durante el ejercicio fiscal anterior.

Utilidades 2026: por qué las fechas cambian según el tipo de patrón

La diferencia en los plazos se relaciona con la declaración anual del impuesto sobre la renta que presentan los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las personas morales tienen como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. En el caso de las personas físicas, el plazo para presentar la declaración anual concluye durante abril de 2026.

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 122 que el reparto de utilidades debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando exista una objeción de los trabajadores.

Por esa disposición, el periodo de pago para quienes laboran en empresas va del 1 de abril al 30 de mayo, mientras que el periodo para trabajadores de patrones personas físicas va del 1 de mayo al 29 de junio.

Qué dice la Constitución y la Ley Federal del Trabajo sobre el reparto de utilidades

El artículo 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución reconoce el derecho de las personas trabajadoras a participar en las utilidades de las empresas y establece que una comisión nacional fija el porcentaje a repartir.

En la Ley Federal del Trabajo, el artículo 117 señala que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas conforme al porcentaje determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

El artículo 120 establece que la utilidad repartible se calcula con base en la renta gravable determinada conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la utilidad se divide en dos partes iguales:

Una parte se distribuye en proporción a los días trabajados durante el año.

La otra parte se reparte de acuerdo con el monto de los salarios percibidos por cada trabajador.

Quiénes tienen derecho a recibir utilidades en 2026

La Ley Federal del Trabajo establece reglas específicas sobre las personas que pueden recibir esta prestación.

El artículo 127 señala que tienen derecho a participar en el reparto de utilidades las personas trabajadoras que hayan laborado al menos 60 días durante el año, ya sea de manera continua o discontinua.

El mismo artículo establece que:

Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales se consideran en servicio activo para efectos del reparto.

Los trabajadores con incapacidad temporal por riesgo de trabajo también se consideran en servicio activo.

Existe un límite máximo de reparto equivalente a tres meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable para el trabajador.

La legislación laboral también establece exclusiones. El artículo 127 indica que directores, administradores y gerentes generales no participan en el reparto de utilidades. Asimismo, los trabajadores del hogar no reciben esta prestación.

La reforma laboral en materia de plataformas digitales incorporó una disposición adicional. El artículo 127 establece que las personas trabajadoras en plataformas digitales pueden recibir utilidades cuando el tiempo efectivamente laborado sea superior a 288 horas anuales.

Empresas que no están obligadas a pagar utilidades

El artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo establece los casos en los que los patrones no están obligados a repartir utilidades.

Entre ellos se encuentran:

Empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento.

Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los dos primeros años.

Empresas de la industria extractiva durante el periodo de exploración.

Instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley que no tengan fines de lucro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y organismos públicos descentralizados con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

Empresas cuyo capital sea menor al establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por rama industrial.

Qué sanciones aplican si no se paga la PTU en 2026

La Ley Federal del Trabajo establece sanciones para los patrones que incumplan con el pago de utilidades.

El artículo 994, fracción II, señala que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la participación de los trabajadores en las utilidades puede generar una multa que va de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo proporciona asesoría y representación gratuita a las personas trabajadoras que no reciben el pago o que requieren orientación sobre el cálculo o la fecha de entrega de la prestación.