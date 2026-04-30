Retraso de elección judicial tendría que aprobarse en periodo extraordinario: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió una posibilidad de que se realice un periodo extraordinario en el mes de mayo para abordar el cambio de fecha de elección judicial.

El diputado morenista detalló que la propuesta sólo es de legisladores, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha enviado ninguna propuesta.

“Es un asunto pendiente la valoración de convocar a un periodo extraordinario el mes de mayo para la revisión del Poder Judicial. Todavía no hay un acuerdo, todavía no hay una iniciativa concreta por parte del Ejecutivo.

“Sí hay iniciativas propuestas por legisladores que tenemos la obligación de dictaminar. Pero hasta este momento no hay una fecha exacta para poder lograr este propósito de ir a una reforma de carácter judicial y que implique la celebración de las elecciones el 28, es decir, postergar la elección del 27”, detalló.

Ricardo Monreal explicó que el periodo extraordinario tiene que realizarse en mayo para que se cumplan los tiempos para cambios en materia electoral y no se viole la ley.