Rubén Rocha Moya reaparece: "No le temo a nada, soy una persona limpia" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de la acusación en su contra por los delitos de narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió a un evento y aseguró: "No le temo a nada, soy una persona limpia".

“No porque no temo, no hay nada que temer, no le temo a nada, nada, porque yo siento ser una persona limpia”, expresó.

Además, Rocha Moya subrayó que no responderá por otros funcionarios señalados en la investigación.

El mandatario fue cuestionado sobre si en medio de esta investigación se separaría del cargo, pero rechazó fijar una postura y evadió el cuestionamiento diciendo: "no adelantemos vísperas, todo en su momento".

Recalcó que por ningún funcionario dará la cara: Cada quien (...) Por nadie, cada quien que la dé por si mismo".

En la acusación formal del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, sobre que estos políticos se asociaron con "Los Chapitos" para distribuir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos", está además de Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.

Además de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa; Alberto Jorge contreras Núñez, alias “Cholo”, excomisario general de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán.

Y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal.