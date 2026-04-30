Rubén Rocha Moya recibe comentarios de repudio tras acusaciones de vínculos con el narcotráfico

CULIACÁN, Sin., (Proceso).- “El que nada debe nada teme, gobernador. Ve y preséntate. Así les demuestras (sic) que eres “inocente”; “vas a terminar vestido de naranja en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Y todos tus cómplices también. Se te acabó la impunidad”; “también llegó la hora para nosotros los sinaloenses de que se nos haga justicia por el nefasto y criminal desempeño de su gobierno”.

Estos son algunos de los más de 18 mil comentarios generados en unas pocas horas como respuesta a la publicación del gobernador Rubén Rocha Moya en su cuenta de X, en la que rechazó las acusaciones de las autoridades de los Estados Unidos; la mayoría, de repudio.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Las críticas y comentarios a favor polarizaron la conversación alrededor de las acusaciones contra Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y su grupo político. Sin embargo, las voces en contra, la mayoría en redes sociales como X y Facebook, critican severamente catalogando que se ha descubierto lo que en el estado ya se sabía.

Incluso, hubo usuarios de X que retomaron parte del documento de acusación desclasificado en Estados Unidos, en el cual se afirma que la investigación contó con la colaboración del gobierno mexicano, para ironizar: “Ese mismo movimiento que tanto defiendes es el que te puso”, escribió un usuario.

Otro comentario fue este: “Las mismas autoridades mexicanas y tus cuates de la 4t que tanto defiendes te están señalando…”.

Una muestra de 500 “replies” avanzados muestra que cerca del 68 por ciento de las respuestas corresponden a usuarios orgánicos, mientras que aproximadamente un 32 por ciento presenta características de automatización o comportamiento coordinado.

Un análisis realizado con Inteligencia Artificial advierte además que casi el 58 por ciento de las interacciones son negativas, mientras que apenas un 28 por ciento positivas, casi todas provenientes de cuentas inorgánicas y de funcionarios del gabinete de Rocha o personas afines al partido Morena.

Así, entre los miles de comentarios se pueden leer algunos como “No hay pruebas ni cargos que lo incriminen y EEUU lo sabe…”.

Estos argumentos a favor de Rocha repiten sistemáticamente que son ataques políticos y que no existen pruebas, prácticamente replicando el posicionamiento de Rubén Rocha Moya.

La narrativa más extendida en los comentarios en la publicación de Rubén Rocha es la que vincula el caso a un contexto de narcogobierno, presente en poco más de un tercio de los mensajes, mientras que la narrativa alrededor de un ataque político de Estados Unidos concentra poco menos del 22 por ciento, y la mayoría de perfiles inorgánicos.

Según la IA, se detecta una estrategia de amplificación que busca influir en la narrativa, particularmente en la defensa del gobernador, “en medio de una conversación mayoritariamente crítica”.

“Hubiera sido DIGNO que no te involucrara en algo que tarde o temprano te iba a pasar la factura…lo celebramos porque eres parte y cómplice de la destrucción de este país”, replicó a Rocha una usuaria, buscadora de personas desaparecidas.

Silencio institucional

En sus redes sociales, sobre todo en estados de WhatsApp, funcionarios replicaron la respuesta de Rocha; la colgaron en sus muros o estados, unos pocos fueron más allá. Por ejemplo, la secretaria de gobierno Yeraldine Bonilla expresó su respaldo, “firme, personal e institucional”, en sus redes.

La crítica no existió ni siquiera en medios locales, que se limitaron a replicar versiones oficiales tanto del gobernador como de entes gubernamentales, como el comunicado de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Incluso, algunos medios publicaron encuestas en donde colocaron a Rocha como bien posicionado a pesar de la situación de inseguridad y a su ahijado, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil, acusado junto con gobernador, de ser un estadista con gran aceptación entre la ciudadanía.

De forma pública muy pocas voces expresaron su posición. Una de ellas la de Marlén León Fontes, directora de la asociación civil Iniciativa Sinaloa, quien escribió en su muro que las acusaciones no son cosa menor y que esta noticia representa diferentes escenarios rumbo al 2027, año en que habrá sucesión gubernamental en Sinaloa.

Rubén Rocha Moya concluye su sexenio oficialmente el 31 de octubre de 2027.

“Lo que estamos viendo no es un hecho aislado, es una señal de alerta rumbo a las próximas elecciones. Cuando las investigaciones por posibles vínculos con el crimen vienen desde el extranjero y aquí no pasa nada, el problema ya no es solo legal, es profundamente político. Sinaloa merece transparencia, rendición de cuentas y candidatos sin sombras. Lo que está en juego no es una candidatura, es la confianza de toda la ciudadanía” escribió.

Pero al margen de las redes sociales, hasta la noche del 29 de abril, la capital del estado, sede del gobierno estatal, se mantuvo en una sofocación que vació las calles y vio incrementada la presencia de militares con sus retenes.

Se hizo el silencio, en medio de la violencia cotidiana que desató una etapa más de conflicto criminal tras la captura del Mayo Zambada, la de los Chapitos contra la Mayiza.