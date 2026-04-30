SAT permite presentar la declaración anual sin e.firma: requisitos y pasos en 2026

La omisión de declaraciones en ceros puede generar multas y sanciones conforme al Código Fiscal de la Federación.. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que los contribuyentes en México deben presentar declaraciones en ceros cuando mantienen obligaciones fiscales activas, aunque no registren ingresos ni actividades económicas durante un periodo determinado. Esta disposición forma parte de las reglas vigentes contenidas en el Código Fiscal de la Federación, la Resolución Miscelánea Fiscal y las guías oficiales de obligaciones fiscales vigentes en 2026.

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La declaración en ceros funciona como un aviso formal a la autoridad fiscal de que el contribuyente continúa inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero no generó operaciones gravadas durante el mes, bimestre o ejercicio fiscal correspondiente. El SAT indica en su documentación institucional que la omisión de este trámite puede derivar en requerimientos administrativos, multas o restricciones en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Durante 2026, las personas físicas y morales deben revisar:

Su régimen fiscal

Su constancia de situación fiscal

Las obligaciones registradas en su RFC

Para determinar si están obligadas a presentar declaraciones periódicas en ceros. La periodicidad depende del tipo de actividad económica y del régimen tributario en el que se encuentre inscrito el contribuyente.

Declaración en ceros ante el SAT: los casos en los que sí debes presentarla en 2026

El SAT señala en sus lineamientos oficiales que la presentación de declaraciones en ceros es obligatoria cuando el contribuyente mantiene obligaciones fiscales activas, aun cuando no haya tenido ingresos, ventas, facturación o movimientos financieros durante el periodo correspondiente.

Entre los casos establecidos por la autoridad fiscal en los que sí se debe presentar declaración en ceros se encuentran:

Cuando el contribuyente está inscrito en un régimen fiscal con obligación de presentar declaraciones periódicas

Cuando no se registraron ingresos durante el mes o periodo fiscal

Cuando no se emitieron facturas electrónicas ni se realizaron actividades económicas

Cuando se mantiene una actividad registrada ante el SAT, aunque se encuentre temporalmente inactiva

Cuando el contribuyente no presentó aviso de suspensión de actividades

Cuando se tienen obligaciones de declaraciones mensuales, bimestrales o provisionales

Cuando se está inscrito en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) con obligaciones activas

Por ejemplo, una persona física con actividad empresarial o profesional que no realizó ventas en un mes determinado debe presentar su declaración en ceros para informar a la autoridad fiscal que no tuvo operaciones. De igual forma, una persona moral que mantiene su registro fiscal activo sin movimientos económicos debe continuar presentando declaraciones en ceros hasta que regularice su situación fiscal.

El SAT precisa que la obligación permanece vigente mientras el RFC tenga obligaciones registradas en el sistema, independientemente de que exista o no actividad económica.

SAT 2026: cuándo no es necesario presentar declaración en ceros

La autoridad fiscal establece en sus guías oficiales que existen situaciones específicas en las que el contribuyente no está obligado a presentar declaraciones en ceros, siempre que haya realizado los trámites administrativos correspondientes o se encuentre en un régimen sin obligaciones periódicas.

Entre los casos en los que no es necesario presentar declaración en ceros se encuentran:

Cuando el contribuyente presentó aviso de suspensión de actividades ante el SAT

Cuando se canceló el RFC de forma definitiva

Cuando el contribuyente pertenece a un régimen fiscal sin obligación de declaraciones periódicas

Cuando solo se obtienen ingresos por sueldos y salarios sin otras actividades económicas

Cuando el contribuyente no tiene obligaciones fiscales registradas en el sistema

Cuando se encuentra en proceso de liquidación o cierre formal de operaciones

El SAT establece que el aviso de suspensión de actividades es el mecanismo administrativo que permite detener temporalmente las obligaciones fiscales, incluidas las declaraciones periódicas. Este trámite debe registrarse formalmente en el sistema fiscal para que surta efectos administrativos.

En el caso de trabajadores asalariados, el cumplimiento de obligaciones fiscales se realiza mediante las retenciones efectuadas por el empleador, por lo que no existe obligación de presentar declaraciones en ceros de forma periódica, salvo que el contribuyente tenga ingresos adicionales o esté inscrito en otro régimen fiscal.

Qué consecuencias puede haber si no presentas una declaración en ceros ante el SAT

El Código Fiscal de la Federación establece que la omisión de declaraciones, incluso cuando no existen ingresos, puede generar sanciones económicas y otras medidas administrativas por incumplimiento de obligaciones fiscales.

Las multas por no presentar declaraciones pueden oscilar aproximadamente entre 1,810 y 44,790 pesos por cada obligación omitida, dependiendo de la gravedad de la falta y del tiempo transcurrido desde el incumplimiento.

Además de las sanciones económicas, la autoridad fiscal puede aplicar medidas administrativas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones.

Entre las consecuencias previstas en la normativa fiscal se encuentran:

Multas económicas por omisión de declaraciones

Requerimientos formales por parte de la autoridad fiscal

Actualización de adeudos fiscales

Restricción temporal de certificados de sello digital

Limitaciones para emitir facturas electrónicas

Inclusión en procesos de vigilancia fiscal

El SAT recomienda revisar de forma periódica el buzón tributario y la sección de obligaciones fiscales en el portal institucional para evitar omisiones y mantener actualizada la situación fiscal.

Cómo verificar si debes presentar declaración en ceros en 2026

El SAT indica que los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones fiscales mediante herramientas digitales disponibles en su portal institucional. Esta consulta permite confirmar si existe la obligación de presentar declaraciones periódicas, incluidas las declaraciones en ceros.

El procedimiento general establecido por la autoridad fiscal incluye:

Ingresar al portal del SAT

Acceder con RFC y contraseña o e.firma

Consultar la sección de “Mi información” o “Obligaciones fiscales”

Revisar el régimen fiscal y las declaraciones pendientes

Verificar la periodicidad de las obligaciones registradas

Esta revisión permite identificar si el contribuyente debe presentar declaraciones mensuales, bimestrales o anuales, o si puede suspender temporalmente sus obligaciones fiscales mediante el aviso correspondiente.