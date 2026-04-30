SEP valora modificar el calendario escolar por el intenso calor y el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los estados tienen la posibilidad de modificar el calendario escolar en función de “circunstancias” como el Mundial de futbol, afirmó el secretario de Educación, Mario Delgado e hizo referencia al interés que tiene Jalisco, una de las sedes de partidos.

Esta circunstancia no se aplicó, por ejemplo, en la situación que dejaron los actos de violencia por la captura y ejecución de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el mismo estado, cuando la Federación dijo que había las condiciones para no detener las clases o tomarlas en línea, a pesar del temor en la ciudadanía, incluidas las y los menores de edad.

“El próximo 7, la próxima semana vamos a tener una reunión de todos los secretarios de Educación porque algunos de ellos han pedido modificaciones al calendario por tema de clima, de calor y por otras circunstancias...”, dijo el funcionario federal cuando intervino la presidenta Claudia Sheinbaum, fuera de micrófono, para sugerirle admitir que esas “otras circunstancias” es, en realidad, el Mundial de Futbol.

Delgado aceptó: “Sí, también, por el Mundial y por varias circunstancias dependiendo del estado, por ejemplo, Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido, adelantar, tienen ellos la posibilidad de modificar el calendario, pero tenemos la reunión para evaluarlo en conjunto, también estamos en diálogo con maestros, ellos también nos han pedido la modificación del calendario escolar”.

Aun así, dijo que tendrán una respuesta la siguiente semana a partir de la evaluación de todos los secretarios de Educación del país.

En estos días la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue criticada por sus declaraciones en las que sugería que los mexicanos residentes en la capital del país podrían no salir de sus casas con la solución de home office o que incluso las clases podrían ser en línea, para evitar sumarse al tráfico que van a generar los visitantes de otros países que disfrutarán del Mundial de Futbol en nuestro país.

El secretario Delgado también se refirió a los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de paros y movilización, además, en el contexto del Día del Trabajo, mañana; les respondió:

“Hemos atendido siempre a los maestros, de hecho, mañana van a venir a entregar su pliego petitorio, los voy a recibir junto con la Secretaría de Gobernación y hay comunicación permanente, siempre les hemos dicho que no hay necesidad de tener este tipo de expresiones, aunque evidentemente somos respetuosos”.