Sheinbaum pide “pruebas” de las acusaciones contra Rocha Moya, vinculado con el Cártel de Sinaloa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum leyó un comunicado en la conferencia mañanera para fijar su postura ante las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”.

“Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

La publicación de la embajada de EU “llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los Tratados en la materia”.

“La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, leyó en su comunicado.

La presidenta agregó que desde que asumió la Presidencia de México, juró hacer respetar la Constitución y las leyes.

“Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional (…) México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”.

Sheinbaum defendió que ”si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

La presidenta dijo que confía en las instituciones del país y en torno a la posibilidad de una intervención de Estados Unidos para llevarse a Rubén Rocha, la presidenta respondió:

“Primero son las pruebas, la Fiscalía tiene que actuar con base en nuestra legislación y nuestra jurisdicción”. La presidenta volvió al discurso de la estigmatización contra la ciudadanía de Sinaloa y criticó “cómo una presidenta va a acusar a un gobernador”.