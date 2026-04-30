Sheinbaum prevé asistir al APEC en China; evalúa ir a Cumbre Iberoamericana porque se empalman

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 30 de abril de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum analiza si asistirá a la cumbre Iberoamericana en función de la fecha en que visitará China para acudir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) al que confirmó su asistencia; también dijo que acudirá a Brasil a firmar un acuerdo.

Sobre esta última gira expuso: “Sí vamos a ir, ¿qué estamos esperando para definir la fecha?, queremos tener un acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras en el que estamos trabajando, de colaboración, de cooperación”.

La directora de Petrobras, Magda Chambriard, visitó México hace unos días para reunirse con la presidenta; también vendrá un equipo en mayo, para revisar temas de exploración y producción, transformación biocombustibles, como biodiesel y etanol.

“A partir de ahí se establece un acuerdo de entendimiento para la cooperación y el objetivo es irlo a firmar ahí a Brasil, un día ir y regresar. Estamos definiendo la fecha también en función de poder establecer este entendimiento”.

En cuanto a la cumbre en España, la presidenta respondió: “No estoy segura porque quiero ir a la Cumbre de APEC, en noviembre, que es en China. Nos toca en 2028 es decir la siguiente cumbre entonces creo que vale la pena, además que es un asunto de respeto, le toca a China, después nos toca a nosotros. Van todos los países de Asia-Pacífico entonces se cruzan las fechas entre una y otra entonces vamos a ver si podemos ir a Iberoamericana”.