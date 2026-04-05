Concamin se deslinda del paro de transportistas de este lunes y llama al diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), que aglutina a algunas de las organizaciones de transporte de carga y pasajes, se deslindó del bloqueo de carreteras que la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron para este lunes 6 de abril, e hizo un “respetuoso llamado a todas las partes involucradas a privilegiar el diálogo constructivo”.

“Informamos con claridad que las organizaciones que integran este pronunciamiento, quienes representamos al sector del autotransporte en México, no formamos parte de dicha iniciativa”, aseveró la Concamin en un mensaje difundido horas después del anuncio del bloqueo de carreteras; en el texto, la cámara resaltó que el “diálogo permanente” es la “vía adecuada” para resolver los “retos relevantes” que enfrenta el sector del transporte.

En su mensaje, la Concamin exhortó a que se eviten “acciones que afecten a la ciudadanía, a las cadenas de suministro y al desarrollo económico del país”, pues recalcó que la movilidad de personas y mercancías se incrementa durante los periodos vacacionales como la Semana Santa y que los bloqueos repercuten “de manera inmediata en los usuarios, en sus traslados y en el acceso oportuno a bienes y servicios”.

#COMUNICADO



LA #CONCAMIN LLAMA A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL PAÍS



La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y las cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje; ANPACT,… pic.twitter.com/AsExwrbOYD — CONCAMIN (@CONCAMIN) April 5, 2026

La Concamin recalcó que entre sus miembros destacan las principales cámaras y asociaciones del autotransporte en México, como la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Cámara Nacional de Antotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT).

Más temprano en el día, la ANTAC y el FNRCM anunciaron bloqueos carreteros en 20 entidades como parte de un “paro indefinido”, que busca obligar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a atender sus peticiones, especialmente en materia de seguridad en las carreteras –para evitar los asaltos a tráileres-- y para garantizar la producción del campo.