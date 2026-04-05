“La realidad no se cambia con comunicados”: así respondieron transportistas a Gobernación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), una de las organizaciones convocantes al bloqueo de carreteras este lunes 6 de abril, rechazó “categóricamente” el comunicado publicado hoy por la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que acusó de desconocer “la realidad que diariamente enfrentamos miles de transportistas, hombres-camión y operadores en las carreteras del país”.

“La realidad no se cambia con comunicados, sino con acciones concretas”, reviró la ANTAC a la Segob, que minutos antes había afirmado que “no existe razón alguna para manifestarse”, con el argumento de que el gobierno había atendido, en mesas de diálogo, las demandas de los transportistas y de los productores del campo.

Respecto a los asaltos contra los tráileres, la organización aseguró que impera una “grave inseguridad en carreteras, donde diariamente compañeros pierden la vida o su patrimonio”, y repitió otras de sus reivindicaciones, incluyendo la “falta de condiciones dignas de trabajo para el hombre-camión”, los “altos costos operativos”, la “burocracia excesiva en trámites” y “la falta de justicia y respaldo para las familias de transportistas caídos en cumplimiento de su labor”.

“Sin nosotros, el campo no mueve sus cosechas, la industria no distribuye sus productos y la economía se detiene. Por ello, nuestras demandas no son caprichos, son necesidades urgentes”, insistió la organización, y agregó que la movilización de mañana “no es un acto sin fundamento, es una medida legítima ante la falta de respuestas reales”.