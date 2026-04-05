Transportistas

“La realidad no se cambia con comunicados”: así respondieron transportistas a Gobernación

La organización convocante al bloqueo carretero de este lunes acusa a la dependencia de desconocer la realidad que diariamente enfrentan miles de transportistas.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
domingo, 5 de abril de 2026 · 23:55

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), una de las organizaciones convocantes al bloqueo de carreteras este lunes 6 de abril, rechazó “categóricamente” el comunicado publicado hoy por la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que acusó de desconocer “la realidad que diariamente enfrentamos miles de transportistas, hombres-camión y operadores en las carreteras del país”.

“La realidad no se cambia con comunicados, sino con acciones concretas”, reviró la ANTAC a la Segob, que minutos antes había afirmado que “no existe razón alguna para manifestarse”, con el argumento de que el gobierno había atendido, en mesas de diálogo, las demandas de los transportistas y de los productores del campo.

Respecto a los asaltos contra los tráileres, la organización aseguró que impera una “grave inseguridad en carreteras, donde diariamente compañeros pierden la vida o su patrimonio”, y repitió otras de sus reivindicaciones, incluyendo la “falta de condiciones dignas de trabajo para el hombre-camión”, los “altos costos operativos”, la “burocracia excesiva en trámites” y “la falta de justicia y respaldo para las familias de transportistas caídos en cumplimiento de su labor”.

“Sin nosotros, el campo no mueve sus cosechas, la industria no distribuye sus productos y la economía se detiene. Por ello, nuestras demandas no son caprichos, son necesidades urgentes”, insistió la organización, y agregó que la movilización de mañana “no es un acto sin fundamento, es una medida legítima ante la falta de respuestas reales”.

Más de
Transportistas Paro nacional Secretaría de Gobernación

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias