Otra semana de lluvias fuertes, chubascos y granizo: este es el pronóstico de lunes a jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una nueva semana de precipitaciones fuertes e intensas con probable caída de granizo.

En su previsión del 6 al 9 de abril, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que se prevén desde lluvias aisladas hasta puntuales intensas y chubascos, con riesgo de encharcamiento e inundaciones.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, el frente frío número 43 avanzará lentamente sobre el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión y una vaguada en altura, ocasionando lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte); muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro; así como lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

La masa de aire polar que acompaña al frente frío número 43 propiciará el descenso de las temperaturas y densos bancos de niebla en el norte, noreste y oriente de México, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec.

??¡Toma precauciones!



Con el aviso especial del #SMNmx te informamos sobre los efectos que ocasionará el #FrenteFrío 43 sobre el territorio nacional durante este 5 y 6 de abril. pic.twitter.com/bJukGcjPnA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 5, 2026

De igual forma, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

Otros canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del país, aunados al ingreso de humedad, generarán lluvias muy fuertes en Guanajuato, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Campeche, además de chubascos en Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes e intensas con posible granizo el lunes

El lunes, el frente frío número 43 se extenderá sobre el golfo de México y continuará interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, causando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, así como chubascos en el noreste de México, además de lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como el descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.

Finalmente, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro). A su vez, se prevé que inicie una onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur).

Valle de México

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas del Estado de México, cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 07 al jueves 09 de abril)

El martes y miércoles, el frente número 43 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes sureste mexicano y la península de Yucatán.

Durante la mañana del martes, la masa de aire polar asociada al frente 43 mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco. Por la tarde, la masa de aire polar modificará sus características térmicas.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur de la República Mexicana; con posible caída de granizo en el centro y oriente del país.

Una vaguada en altura se desplazará sobre el noroeste, norte y noreste de México, incrementado la probabilidad de vientos fuertes en dichas regiones. Durante el jueves, interactuará con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.

Prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste y sur) y Oaxaca (sur).

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 06 de abril:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 06 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 06 de abril:

Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; de componente norte: Campeche y Yucatán.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tabasco.

Martes 07 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco y Colima.

Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: Veracruz y Tabasco.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; de componente norte: Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Durango (noroeste), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Miércoles 08 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán; de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Jueves 09 de abril: