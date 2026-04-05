Segob advierte sobre el bloqueo de transportistas: “no existe razón para manifestarse”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió a los transportistas y organizaciones del campo que “no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros”, ante el anuncio de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) de que bloquearán carreteras en 20 entidades del país mañana para protestar contra la falta de respuesta del gobierno a sus peticiones.

En un comunicado, la Segob resaltó que se entablaron diálogos con organizaciones transportistas desde la primera ola de bloqueos que tuvo lugar en los últimos meses del año pasado; tras enumerar los acuerdos a los que se llegaron y las medidas puestas en marcha para atender los reclamos, la Segob observó que “la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse”.

“Sin embargo sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros”, agregó la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

El gobierno recordó que, a partir de los bloqueos del año pasado, la Segob y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han sostenido reuniones con productores agrícolas mientras que la Guardia Nacional ha trabajo con transportistas para “atender puntos de inseguridad en carreteras”.

Respecto al campo, la Segob resaltó que la propia presidenta Claudia Shjeinbaum Pardo ha encabezado reuniones para buscar soluciones al “bajo precio internacional” de los granos básicos; entre las medidas que implementó el gobierno destacó el desbloqueo de 3 mil 412 millones de pesos destinado a 40 mil 910 productores para compensar las pérdidas en la venta de granos.

En su pliego petitorio, la ANTAC y la FNRCM sostuvieron que el gobierno no atendió sus solicitudes, entre otros en materia de seguridad en las carreteras y para garantizar los precios para los productores de granos. Entre sus solicitudes destaca la de excluir los granos básicos del Tratado de libre comercio México Estados Unidos Canadá (T-MEC) y de prohibir las importaciones desleales de estos productos.