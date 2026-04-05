Transportistas confirman bloqueo para este lunes; estas son las carreteras afectadas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO ( apro).- Ante la falta de "respuestas positivas precisas" del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo frente "a la grave situación que enfrentan el campo y el transporte de alimentos en el país ", organizaciones transportistas confirmaron que bloquearán nuevamente carreteras en 20 estados como parte de un "paro nacional indefinido" que iniciará este lunes 6.

La protesta busca obligar al gobierno a tomar medidas respecto a la situación del campo, desde la "caída de la producción por importaciones desleales y de mala calidad" hasta los asaltos a tráilers en carreteras, incluyendo los controles que ejercen grandes empresas en los precios a los productores y el aumento de los precios de la gasolina y los fertilizantes.

En un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) indicaron que su decisión derivó de que, "a meses de iniciado el diálogo con el Gobierno Federal la problemática no se resuelve sino que se profundiza".

Comunicado (1)

Las organizaciones emitieron un pliego de 15 peticiones, que dan seguimiento a la minuta de acuerdo firmada con el gobierno durante las protestas de noviembre pasado, en las cuales sus agremiados cerraron carreteras del país y generaron una crisis política para la administración de Sheinbaum.

Tras resaltar que su movilización no busca afectar a la ciudadanía ni reflejan una oposición al gobierno, e insistir en que no buscan dinero, las organizaciones exigieron ser escuchadas en torno a la inseguridad en carreteras, al retraso en pagos a los productores de maíz y trigo, o a la inclusión de los granos básicos en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Entre las reivindicaciones del FNRCM y de la ANTAC destacan medidas para combatir los asaltos en carreteras, como la instalación de cámaras conectadas con centros de control, el cierre de "accesos irregulares" hacia las carreteras --que los asaltantes utilizan para ingresar y salir de los tramos--, la creación de una fiscalía especializada para investigar los asaltos en carreteras, así como un apoyo económico para las viudas de transportistas asesinados durante su trabajo.

Las organizaciones también pidieron una exención del pago del IEPS para el diésel destinado al campo y al transporte y el establecimiento de precios justos para los productos del campo, junto con la creación de una banca de desarrollo dedicada a apoyar a los proyectos agrícolas.

Comunicado (2)

Carreteras bloqueadas

Entre las carreteras que podrían estar afecatadas por los bloqueos se encuentran: