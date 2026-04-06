Asociaciones denuncian complot desde el INE para evitar su registro como nuevos partidos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Dirigentes de asociaciones políticas que buscan convertirse en partidos denuncian la existencia de mano negra de parte de Morena y en el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que consigan su registro.

Los afectados coinciden en que el partido en el poder ejecutó una maniobra para causar duplicidad de afiliados. Pese a ello, confían en obtener sus registros.

El líder de la organización Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, considera que esas maniobras para evitar el surgimiento de nuevos partidos obedecen a que Morena se siente cómodo con la oposición que hay en el tablero político.

Fuentes del propio Consejo General del INE, consultadas por Proceso, confirman lo expuesto por el también experredista: los actuales partidos políticos no quieren nuevos registros porque su actual financiamiento se reduciría al repartirse entre más signos.

Para este 2026 el INE dispone de un presupuesto de siete mil 737 millones de pesos que se repartirían entre los seis partidos políticos ya existentes con registro nacional.

La distribución de ese dinero público se apoya en la fórmula que establece que los partidos más votados en la última elección recibirán 70% de los recursos, mientras que los que sólo mantengan su registro recibirán 30% entre todos.

En ese contexto, el martes último el Consejo General del INE recibió el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las organizaciones que solicitaron su registro: Somos México, Que Siga la Democracia, Partido Paz –antes Construyendo Sociedades de Paz (CSP)–, México Tiene Vida, AC, y Partido Interacción Empática.

Autoridad bajo sospecha

De acuerdo con Acosta Naranjo, Morena afilió a miembros de las organizaciones que quieren ser partidos cuando éstas realizaban sus asambleas.

Además, explicó que el INE (vía la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento) notificó a diversos partidos en diez ocasiones que había duplicidad de afiliados en las nuevas asociaciones políticas, y que las cifras de la última notificación fueron de escándalo.

“Son 93 mil (los registros duplicados) en esta última notificación entre los cuatro partidos. En el transcurso de todo su proceso de afiliación les han notificado de otros. En esta ocasión ¡se volaron la barda! y fueron por noventa y tantos mil, y casi todos de asambleas, ya no nada más afiliados”.

Señalamientos contra la autoridad electoral. Foto: INE

El dirigente de Somos MX va más allá y explica sobre la duplicidad de registros: Morena realizó sus afiliaciones mediante una plataforma propia, pero las organizaciones que buscan ser partidos emplean la plataforma del INE. Entonces, acusa: “Alguien dio información de adentro del INE porque ellos (Morena) no deberían de tener las listas de las personas que están afiliadas con nosotros. Ellos ¿por qué? No las tenemos nosotros, nosotros no las tenemos.

“Siempre he estado en favor de que los partidos no tengamos (las listas de afiliación). Es mejor que tenga (el INE) bajo su resguardo los datos personales de los ciudadanos, que los tenga la autoridad y no los partidos. Yo no estoy contra eso. Yo lo empujé eso hace tiempo y eso no me molesta que lo tengan ellos. Pero ¿por qué los tienen otros partidos?”

Para el líder de la asociación “Partido PAZ”, Armando González Escoto, el INE ha estado haciendo depuraciones de las presuntas duplicidades. Dice que existieron alrededor de 30 mil casos de afiliados que aparecían en su organización y en otras, de los cuales vía el INE pudieron recuperar al menos 26 mil.

Explica que su asociación terminó el periodo con 276 asambleas registradas y con 400 mil afiliaciones. El martes el INE confirmó que la asociación tuvo 401 mil 656 registros.

“Pues tenemos contabilizadas cerca de 30 mil afiliaciones. Con duplicidad con partidos nacionales. Y ahí sí, pues, van de todo, van de Morena, del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano, del PAN… con todos los partidos. Cerca de 30 mil son las que se estaban registradas con otro partido, de las cuales, bueno, pues ya recuperamos esas 26 mil”.

Poder Legislativo. Partidos en busca de no compartir los recursos públicos. Foto: Montserrat López

A su vez, en un comunicado, el dirigente de la asociación “Que siga la Democracia”, Édgar Garza Ancira, confirmó que también hubo duplicidades con sus afiliados.

En declaración escrita a Proceso, detalló que las inconsistencias detectadas no se distribuyen de manera general en el padrón, sino que se concentran en registros vinculados con las asambleas que ya habían sido validadas en el proceso.

Con una gran puntería, entre el 7 y el 11 de febrero, en Morena hicieron afiliaciones masivas pegándole a las cuatro agrupaciones que cumplimos con todos los requisitos para ser partidos políticos nacionales, precisamente para afectar a las asambleas que tenemos vivas. Podemos detectar tiros de precisión porque estas duplicidades no están en toda la cartera nacional de afiliados, sino únicamente en las asambleas válidas -dijo.

De acuerdo con el INE, para que una asociación obtenga el registro de partido debieron registrarse del 2 y el 27 de febrero de 2026, haber realizado 200 asambleas distritales o 20 estatales en presencia de un funcionario de la autoridad electoral, además de contar con al menos 256 mil 30 afiliados, quienes tenían que ser registrados mediante una aplicación móvil del propio instituto.

Pese a esas trampas, tanto Acosta Naranjo como González Escoto confían en que sus organizaciones logran el registro y los recursos que eso implica.

Notificaciones de duplicidad

En seis notificaciones consultadas sobre las duplicidades, el INE envió cinco dirigidas al diputado Guillermo Rafael Santiago, representante de Morena ante Consejo General del INE.

En la primera, fechada el 7 de octubre de 2025, se le informó de ocho mil 156 duplicidades de afiliados de siete asociaciones. En la segunda, el 10 de octubre del 2025, se le notificó de dos mil 92 duplicidades de ocho organizaciones políticas.

La tercera, el 12 de noviembre de 2025, le notificaron 563 duplicidades de afiliados en siete organizaciones; la cuarta, del 9 de diciembre, se le reportaron dos mil 535 duplicidades de 10 asociaciones.

González Escoto. Confianza en el registro. Foto: Facebook

La última notificación que recibió el representante morenista fue el 6 de marzo de 2026, con el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0788/2026, en el que dieron cuenta de 93 mil 742 duplicidades de 12 organizaciones que buscan su registro como partidos políticos.

Además, una notificación del 13 de febrero de 2025 para Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del PAN ante el Consejo General del INE, dio cuenta de 30 duplicidades de afiliados de tres asociaciones.