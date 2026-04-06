Debe reconocerse la crisis de desapariciones en México: Kenia López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el reporte del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), Kenia López Rabadán, diputada del PAN, respaldó el informe, ya que resaltó que es una oportunidad para que esta crisis sea atendida mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados enfatizó que es indispensable reconocer la crisis de desapariciones y ver esa indicación como una oportunidad para salir de esta crisis.

“México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y, sobre todo, para corregir. Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente. Hoy, más de 132 mil personas están desaparecidas en nuestro país. Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta.

“Lo más delicado es que la ONU ha advertido que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad ya que se realizan de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil… Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de esta crisis”,”, resaltó.

López Rabadan puntualizó que es fundamental garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan que las familias obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Frente a esta lamentable realidad, en muchos casos han sido las propias familias, las madres buscadoras, quienes han salido a hacer el trabajo que corresponde a las instituciones. Hay una alta responsabilidad por cumplir, investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas”, detalló.