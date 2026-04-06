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En el aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sicilia advierte que las cifras de muertos y desaparecidos siguen escalando. Señala que PRI, PAN y Morena han perpetuado un Estado criminal, incapaz de proteger a la sociedad ni ofrecer justicia.
Infodemia, encabezada por Jenaro Villamil, se define como promotora de alfabetización digital y verificación de información. Sin embargo, ha sido criticada por descalificar reportajes incómodos, maquillar procesos y recurrir a contratos millonarios para tareas básicas como guiones.
El dirigente de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, advierte que desde la autoridad electoral se “filtró” información a Morena para causar duplicidades de afiliados y así dificultar su registro como partido político.