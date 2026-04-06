Frente frío 43 seguirá azotando con más lluvias y granizo el martes a los siguientes estados

Lluvia en la CDMX el pasado 4 de abril. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó desde lluvias aisladas hasta puntuales muy fuertes en al menos 24 estados para este martes.

La masa de aire polar asociada al frente frío 43 mantendrá precipitaciones, chubascos y bancos de niebla así como evento de “Norte”, destacó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su previsión para el 7 de abril.

En el transcurso de la noche del lunes y madrugada del martes, el sistema frontal número 43 se desplazará paulatinamente sobre el sureste del país y la península de Yucatán.

En interacción con un canal de baja presión sobre dicha península, con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y noroeste); lluvias muy fuertes en Campeche, adicionalmente lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá bancos de niebla en zonas del oriente y sureste mexicano, así como lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Asimismo, evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de hasta 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y de hasta 60 km/h en Tabasco.

Otro canal de baja presión sobre el norte, occidente, centro y sur de México, aunado a la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala y chubascos en Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Nayarit.

Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El frente frío 43 se extiende como estacionario

Para el martes, el frente número 43 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, así como muy fuertes en Chiapas.

Mientras tanto, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá lluvias, chubascos y bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México, así como evento de “Norte” principalmente por la mañana en Veracruz, Tabasco, Campeche, istmo y golfo de Tehuantepec.

Simultáneamente, otro canal de baja presión al interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Chiapas (costa).

Valle de México

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 07 de abril:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Pronóstico de temperaturas para el martes 07 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 07 de abril: