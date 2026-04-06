Infodemia: altos sueldos directivos y más de 5 millones en subcontratos para redacción de guiones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El programa Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) opera con personal en cargos directivos que perciben remuneraciones netas que van de los 123 mil a los cerca de 80 mil pesos mensuales por honorarios; pero para tareas básicas como la redacción de guiones subcontratan un servicio que ha generado el gasto adicional de más de 5 millones de pesos en contratos registrados entre octubre de 2020 y julio de 2025.

La máxima expresión de Infodemia se observa en las conferencias presidenciales de Palacio Nacional mediante la sección “Detector de mentiras”, que es una derivación de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Se definen como una iniciativa de SPR, encabezado por Jenaro Villamil, para combatir “la epidemia de noticias falsas y ofrecer a las audiencias digitales un espacio de información verificada”, además de presentarse como promotora de una “alfabetización digital”, a través de un proceso de verificación con las fuentes directas y, después, publicar lo que presentan como desmentidos.

Villamil. "Información verificada". Foto: Montserrrat López.

Hablan de un “compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del país”.

En la práctica ha fungido como una estrategia para descalificar reportajes o notas periodísticas generalmente basadas en testimonios sobre alguna falla en un servicio público, siempre bajo el argumento de que buscan dañar al gobierno.

Recientemente dieron una muestra de la falta de veracidad de sus procesos de “verificación” ante una serie de videos difundidos en redes sociales en los que se observa a una mujer que salió a asolear sus piernas en una ventana de Palacio Nacional.

De inmediato Infodemia desmintió las imágenes y dijo que se trataba de inteligencia artificial, según sus procesos de verificación. El pasado 30 de marzo fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien admitió la veracidad de lo difundido en redes. El conductor de "El detector de mentiras", Miguel Ángel Elorza, tuvo que admitir el error y disculparse.

El jueves 2 de abril, la Secretaría de Hacienda confirmó la renuncia de Florencia Franco Fernández como directora general de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, identificada como la persona que salió a broncearse.

Sueldos en continuo ascenso

Miguel Ángel Elorza Vázquez inició en el servicio público dentro del Sistema Público de Radiodifusión en marzo de 2019 como jefe de departamento encargado de “supervisar”, aunque en su declaración no especificaba sobre qué inspeccionaba.

Tiene una maestría en Filosofía por la Universidad Veracruzana y otra carrera en “sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos I y II”. Toda su experiencia laboral anterior estuvo en el sector académico privado.

Inició con un sueldo mensual de 25 mil 615 pesos y en sólo un año, ya como titular de la oficina de Redes Sociales (y Digitales), casi multiplicó su remuneración mensual, al llegar a más de 45 mil 400 pesos en el régimen de honorarios.

En el cargo que tuvo cambió de puesto en varios momentos, por ejemplo, después era “coordinador de Comunicación y Redes”, ya había logrado un gran cambio en su salario, pues para 2022, apenas tres años después de su ingreso al servicio público, ya era de más de 61 mil 200 pesos.

Elorza Vázquez conduce "El detector de mentiras". Foto: Eduardo Miranda.

Para 2023, ya como director general de Comunicación y Redes en el SPR, sus ingresos por el cargo público se dispararon a más de 106 mil 500 pesos al mes.

En su declaración de mayo de 2024, cinco meses antes de su presentación al frente de la sección el “Detector de mentiras” y sólo un año después de su último aumento de ingreso, el monto anual por el cargo público -sin declarar ningún otro ingreso por otras actividades- ya era de 1 millón 395 mil 577 pesos, casi 116 mil 300 pesos.

Una vez instalado en la sección que presume desmentir información de medios y la que circula en redes sociales, en su última modificación de declaración patrimonial, reportó ingresos anuales por cargo público por 1 millón 446 mil 636, es decir, unos 120 mil pesos al mes. Declara que su estatus sigue siendo por honorarios.

A pesar de que el ahora director de Infodemia aumentó su sueldo en más de 368% en seis años, el Sistema Público de Radiodifusión recurre a la partida presupuestal de subcontratación de servicios con terceros -un modelo que desde el sexenio pasado se dijo que se buscaría eliminar con una reforma- en la mayoría de los casos para la redacción de guiones de Infodemia.

La plataforma de Infodemia asegura que “todas las personas que colaboran en InfodemiaMx forman parte del equipo del SPR y las alianzas y acuerdos con otras instituciones públicas nacionales e internacionales se realizan sin fines de lucro”.

La sección en promedio dura cinco minutos y se presenta durante la conferencia presencial y después en espacios de medios públicos. Para su contenido generan guiones con personas físicas que son subcontratadas por adjudicación directa, para los que ofrecen montos máximos de hasta 600 mil pesos por cada contrato.

De acuerdo con información de Transparencia, uno de esos contratos por adjudicación directa fue firmado en 2025 bajo la descripción de “Servicio de redacción de guiones para el proyecto Infodemia, el cual también considera la entrega de un informe final conforme al Anexo Técnico”, por una cantidad mínima de 43 mil 616 pesos y máxima de 94 mil 482 pesos, a nombre de Fernanda Tenorio Peña.

La vigencia de la prestación de los servicios era sólo para un periodo entre septiembre a diciembre de 2025, con tres entregas.

Quien se encargó de hacer la solicitud de cotización por estos servicios fue Gustavo Enrique Ramírez Díaz, de la Dirección de Investigación y Análisis dentro de la Dirección General de Comunicación, Plataformas y Redes de SPR, que dirige Elorza.

Ramírez Díaz inició su labor en SRP en 2022, con una remuneración mensual por cargo público de 63 mil 381 pesos. En su última declaración reportó un ingreso anual de 1 millón 5 mil 166 pesos, es decir, más de 63 mil 700 pesos mensuales.

En otro lapso, de agosto a diciembre del año pasado, hay otro ejemplo de contrato reportado, también para el servicio de redacción de guiones para el proyecto Infodemia que benefició a Christopher Cruz Delgado, a quien se le aceptó un monto de entre 73 mil y casi 132 mil pesos.

Un contrato más por una vigencia de julio a diciembre del año pasado ofrece otro rango de monto igual al anterior por hacer guiones.

Una de las adjudicaciones directas de contrato más prolongadas fue a Giovanne Pajarito Cortés, que fue de enero a diciembre de 2025, por un monto máximo de 603 mil 200 pesos con impuestos incluidos, para la prestación del servicio de “coordinación, producción y administración de contenido para el proyecto Infodemia”.

Pajarito Cortés. Administrador de contenido. Foto: @giovannepajaritocortes.

Es a quien más pagaron por esa labor con la presentación de tres facturas por un monto total de 124 mil 899 pesos y en tres meses continuos. La misma persona ha salido como presentador en calidad de verificador de la misma sección que presenta Elorza en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En 2024 Pajarito Cortés fue otro de los grandes favoritos con otro contrato con montos desde 477 mil 594 pesos hasta los 554 mil 009 pesos. Por este contrato presentó 12 facturas, de las cuales 11 fueron por un monto cada una de 38 mil 238.12 pesos y una más por 76 mil 476.25 pesos; es decir un total de 497 mil 095 pesos, cerca de medio millón de pesos.

A la misma persona, en 2023, exhibieron un monto total por contrato con impuestos por 554 mil 009.04 pesos, por sólo 11 “servicios de coordinación, producción y administración de contenido para el proyecto lnfodemia”.

Otro contrato de larga duración, por un año, fue el firmado en enero de 2025 por SPR con adjudicación directa para Gerardo Tlaque Quecholac, por un monto de entre 175 mil 392 y 380 mil 016 pesos. Las facturas presentadas suman un total de 78 mil 866.97 pesos.

En 2024 el mismo Tlaque Quecholac se benefició con otro contrato para el que entregó 12 facturas por un monto total de 284 mil 147.38 pesos. En 2023 también tuvo contrato por 292 mil 320 pesos.

Por ejemplo, en 2022, durante el gobierno de López Obrador, para la conducción y redacción de los proyectos de Infodemia se le dio un contrato por adjudicación directa a la actual directora del Canal Once, Renata Turrent, por un monto total, con impuestos, de 308 mil 536.80 pesos por ocho servicios, en el periodo de abril a noviembre de ese año.

Infodemia también ha firmado contratos para la prestación del servicio de Gestor de Contenidos Digitales en la red Social Tiktok de Canal Catorce, Infodemia y MX Plus, con un monto total con impuestos incluidos de 131 mil 950 pesos.

Renata Turrent. Trabajó en Infodemia. Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro.

En la misma dirección que encabeza Elorza, colaboran además de Ramírez, todos con cargos de dirección: José Pech Meraz, en la Dirección de Redes Socio Digitales, que inició en 2019 como jefe de proyecto como encargado de Contenidos Gráficos y Audiovisuales del Área de Redes Digitales con un salario inicial de 11 mil 909 pesos al mes; y actual de 1 millón 5 mil 166 pesos al año.

Emerson Eduardo Segura Valencia, en la Dirección de TV Migrante, y que inició en el servicio público en 2019 como jefe de Departamento en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos con un salario de 17 mil 154 pesos y que concluyó en 2022; para 2024 ingresó al SPR con una remuneración mensual de 70 mil 502. Actualmente tiene un ingreso anual de 951 mil 526, es decir mensual, de 79 mil 293 pesos.

Eduardo Agustín Nava y Mata, de la Dirección de Programación TV Migrante, tiene más experiencia en el servicio público, pues inició en 2001 como gerente en la Subdirección General de Política Cultural, de la Televisión Metropolitana, SA de CV, donde estuvo hasta 2024.

En 2025 se incorporó al SPR como director de Programación en la Dirección General de Comunicación, Plataforma y Redes, con un sueldo de 69 mil 933; el último cargo es de Director de Plataformas Digitales, encargado del Diseño y Elaboración de parrilla de Programación del Canal TV Migrante del SPR, con una remuneración anual actual de un millón 482 mil 150, es decir 123 mil 512 pesos al mes, incluidas compensaciones y prestaciones.