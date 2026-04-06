Luisa Alcalde: "Nunca se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda de desaparecidos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional de Morena se pronunció respecto al informe sobre desapariciones emitido por el comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la materia.

A través de un video difundido por los canales digitales de Morena, la dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján, expuso que su posicionamiento atiende a los comentarios sobre “un informe” y lo hace “ante la cantidad de información falsa” que se ha difundido.

Primero, la líder morenista externó que el dicho informe no es de la ONU sino de un comité de expertos que trabajan para dicha organización. Además, que el análisis realizado se basa en datos de 2007 a 2019 y, tercero, que se considera únicamente los datos de cuatro estados de la República.

Además, asegura que el informe no toma en cuenta las acciones emprendidas desde 2018 por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Y más grave aún: se cometen errores en la clasificación atípica de casos en los que el Estado no tiene participación como desaparición forzada, generando una confusión conceptual que lejos de contribuir a resolver el problema lo oscurece”.

Para Alcalde Luján, el informe no establece la responsabilidad estatal de otras formas de violencia, como desapariciones por crimen organizado que no tienen que ver con delitos.

En su posicionamiento sobre el tema, Alcalde Luján se refirió al registro de desaparecidos en México remitiéndose al informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que a su juicio, explica la situación actual.

En concreto, expuso que desde 2017, tras una serie de reformas, se permitió que cualquier persona pudiera entrar a la base de datos y levantara un registro de desaparición. Pero no había rigor.

De ahí, consideró Luisa Alcalde, se presentó una situación: de los 132 mil 534 registros de desaparecidos, 46 mil 742 (el 36%) no esté vinculado a una persona.

En tanto, 40 mil 200 registros tuvieron actividades posteriores a su presunta desaparición, es decir, altas en el IMSS, registros como beneficiarios de programas sociales o cambio de domicilio, actas de matrimonio, entre otros. Son datos que permiten saber que están con vida. De ellos, 5 mil 200 ya han sido ubicadas y se cuenta con prueba de vida.

Hay 43 mil 128 personas identificadas sobre las que no se tiene información después del reporte de desaparición.

A decir de Alcalde Luján, nunca en la historia del país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda y localización de personas desaparecidas.