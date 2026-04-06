Mario Villanueva seguirá en prisión domiciliaria; jueza impide su regreso a prisión por narcotráfico

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo., (apro).- Una jueza federal anuló la orden de traslado a una cárcel contra el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, sentenciado a más de 36 años por narcotráfico; su precaria condición de salud fue argumento suficiente para beneficiarlo con un amparo que le ratificó la prisión domiciliaria en Chetumal.

Con 77 años cumplidos, Villanueva Madrid podrá permanecer en una casa del fraccionamiento Andara, en la capital de esta entidad, tras el fallo emitido por la jueza federal Reyna Oliva Fuentes López, medida que aún puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un recurso de revisión.

Inmediatamente se supo del fallo, Villanueva Madrid informó a través de su red social Facebook, donde se mantiene activo con publicaciones, que el dictamen de un perito del ISSSTE abonó a la obtención del amparo, porque demostró que se encuentra en una situación de salud complicada debido a su edad.

“Señaló textualmente que padezco enfermedades crónicas degenerativas graves, tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con asma bronquial de origen alérgico; enfermedad pulmonar restrictiva; e Insuficiencia respiratoria crónica”(sic), publicó en su red social.

La defensa de Mario Villanueva solicitó el amparo el 9 de mayo de 2025, luego de que el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, a petición de la FGR, ordenó el traslado del exgobernador, de prisión domiciliaria a prisión carcelaria a un penal de Cuautla, Morelos, donde también está privado de la libertad el exgobernador, igualmente de esta entidad, Roberto Borge Angulo.

Tras la solicitud del amparo hace casi un año, la jueza Reyna Oliva lo benefició con una suspensión definitiva que le evitó su traslado mientras duró el juicio de garantías, medida que fue ratificada en sentencia el pasado 30 de marzo.

Villanueva Madrid fue gobernador de esta entidad de 1993 a 1999. Fue detenido en mayo de 2001 a las afueras de Cancún por la extinta policía judicial. La entonces PGR formuló acusación de que siendo titular del Ejecutivo estatal, facilitó el arribo de droga en avionetas que utilizaban pistas de aterrizaje de la entidad.

En una entrevista concedida a Proceso en marzo de 2025, en el resguardo donde se mantiene en prisión domiciliaria, sostuvo que fue acusado y sentenciado por un tema político, al no haberse prestado a supuestos negocios que buscó emprender en la Riviera Maya la familia del expresidente Ernesto Zedillo.

Rechazó las acusaciones y con documentos en mano, se dijo víctima de una persecución que se emprendió en su contra con la fabricación de delitos relacionados con el narcotráfico.