México gasta 280 millones de dólares a la semana para controlar el precio de la gasolina: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México está gastando unos 280 millones de dólares a la semana para controlar el precio de la gasolina, que no deja de aumentar debido a la guerra en el Oriente Medio , informó el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

Sin embargo, hay consumidores que no se benefician de esta subvención porque algunos gasolinaros venden el combustible a mayor precio del pactado con el gobierno, denunció la mandataria.

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética en Oriente Medio y su control férreo del estrecho de Ormuz —por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial— han disparado los precios globales de la energía.

México es un país productor de crudo y se está beneficiando parcialmente por estos incrementos, con unos 180 millones de dólares extras a la semana por las ventas de petróleo. Sin embargo, el país, al igual que otros, está intentando contener estas alzas en los combustibles para controlar la inflación.

El gobierno de Sheinbaum comenzó a disminuir a mediados de marzo un impuesto federal a los combustibles y este subsidio, que ya se utilizó cuando comenzó la guerra en Ucrania, no ha dejado de crecer en las últimas semanas.

El problema, explicó Sheinbaum, es que aunque se llegó a un acuerdo con los gasolineros para que el precio del litro de gasolina se mantuviera en 24 pesos (1,53 dólares) en lugar de unos 33 pesos (1,85 dólares), que es lo que marcaría el mercado, algunas estaciones de servicio no están cumpliendo.

La presidenta reconoció que ese acuerdo es voluntario pero, aún así, no descartó que se impongan sanciones.

No obstante, por el momento se manifestó un favor de desalentar a los clientes que compran en esos lugares y sugirió colocar carteles que digan "aquí está muy alto el precio de la gasolina”.