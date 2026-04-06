Muere mujer al intentar salvar a su hijo arrastrado por el mar en playa de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una mujer murió tras ingresar al mar para rescatar a su hijo que era arrastrado por la corriente en una playa del municipio de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El menor también falleció posteriormente en un hospital, mientras una adolescente que participó en el intento de auxilio continúa desaparecida.

El incidente ocurrió el 5 de abril de 2026, durante las actividades del periodo vacacional de Semana Santa. De acuerdo con reportes de autoridades municipales y cuerpos de emergencia, el menor fue arrastrado por el oleaje mientras se encontraba en la zona de playa.

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La madre ingresó al mar para auxiliarlo y logró sacarlo. Posteriormente murió en el lugar. El menor fue trasladado a un centro médico de la región, donde se confirmó su fallecimiento horas después.

Autoridades locales informaron que una joven de 17 años entró al mar para apoyar en el rescate y fue arrastrada por la corriente. Elementos de seguridad y pescadores de la comunidad iniciaron labores de búsqueda en la zona costera.

Autoridades habían alertado por oleaje elevado en la costa de Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca informó desde el 23 de marzo de 2026 sobre la presencia de mar de fondo en la franja costera del estado, con oleaje elevado y corrientes de retorno.

En ese comunicado, la dependencia indicó que el fenómeno afectaría el litoral comprendido desde Santiago Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar, municipio donde ocurrió el incidente.

Posteriormente, el 3 de abril de 2026, autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones ante la persistencia del fenómeno en playas del estado durante el periodo vacacional.

Las recomendaciones incluyeron evitar ingresar al mar, respetar las indicaciones de personal de seguridad y mantener vigilancia en zonas de playa ante el incremento del oleaje.

Medios locales reportaron rescates en playas durante Semana Santa

Medios locales informaron que personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia realizaron rescates de personas arrastradas por corrientes marinas en distintas playas de Oaxaca durante los días previos al incidente.

El diario local El Imparcial reportó el 5 de abril de 2026 el rescate de un visitante que fue arrastrado por la corriente en una playa del municipio de Santa María Huatulco, en la región de la Costa, durante el periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con ese medio, autoridades municipales advirtieron sobre condiciones de oleaje elevado asociadas al fenómeno de mar de fondo y reiteraron recomendaciones preventivas para evitar ingresar al mar en zonas con corrientes intensas.

Estos reportes se registraron en el contexto de alta afluencia de visitantes a playas del estado durante Semana Santa.

Continúa búsqueda de adolescente desaparecida tras el incidente

Tras el reporte del incidente en San Mateo del Mar, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona costera para localizar a la adolescente desaparecida.

En las labores participan elementos de Protección Civil, policías municipales, pescadores de la comunidad y personal de seguridad estatal.

Autoridades informaron que los recorridos se mantienen en playas y zonas cercanas al lugar del incidente.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reiteró el llamado a la población y a visitantes a atender las recomendaciones de seguridad en zonas costeras y evitar ingresar al mar cuando se registren condiciones de oleaje elevado.