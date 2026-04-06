Mueren tres personas al caer árbol sobre autos en la México-Cuernavaca al término de Semana Santa

Rescatistas laboran para retirar el árbol caído sobre un vehículo. Foto: Especial

CUERNAVACA (Mor.).- Tres personas perdieron la vida este domingo en Huitzilac, Morelos, y al menos tres más resultaron heridas, luego de que un árbol se desplomara sobre un automóvil y una motocicleta que circulaban por la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Montecasino.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el kilómetro 64.5, cuando fuertes vientos provocaron la caída del árbol. Las autoridades locales confirmaron que los ocupantes de los vehículos fallecieron en el lugar.

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El impacto del incidente obligó al cierre total de la carretera, generando congestión vial en ambos sentidos y afectando principalmente a automovilistas que regresaban a la Ciudad de México tras el fin de semana. El tránsito permaneció paralizado por varias horas, lo que generó incertidumbre entre los conductores, sobre todo porque ya entrada la noche se registró lluvia intensa.

Una persona que conducía el automóvil y dos de los tripulantes de la motocicleta resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta delicado.

La Cruz Roja de Cuernavaca informó que las personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos, por lo que fue necesario utilizar equipo de extracción vehicular para liberarlas.

Paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Cuernavaca, acudieron en coordinación con ERUM, Bomberos de Cuernavaca, Protección Civil estatal, Policía Morelos y Guardia Nacional para brindar atención médica y apoyar en el rescate.