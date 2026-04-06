Plan B y ley de derechos de autor se discutirán esta semana en San Lázaro: Monreal

Plan B
Plan B y ley de derechos de autor se discutirán esta semana en San Lázaro: MonrealEl diputado detalló que la ley de derechos de autor será modificada en el Pleno, ya que se les hará caso a las sugerencias de algunos representantes de la industria digital y cinematográfica.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que esta semana se discutirá en el Pleno el Plan B de reforma electoral, así como la Ley de Derechos de Autor y la Ley Laboral.
“Mañana (martes) tendremos la discusión y en su caso aprobación de dos leyes: la Ley laboral y la ley de Derechos de Autor, en materia de derechos de autor y propiedad industrial…
“El próximo miércoles tendremos en el Pleno la discusión y en su caso aprobación del llamado ‘Plan B’, que solo contempla tres artículos, el 115, el 116 y el 134, propuestos a modificar. Y el jueves es probable que tengamos una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se otorgan facultades a la Secretaría de Infraestructura”, explicó.
Monreal detalló que la ley de derechos de autor será modificada en el Pleno, ya que se les hará caso a las sugerencias de algunos representantes de la industria digital y cinematográfica.
“Esto que planteó la presidenta en su iniciativa para proteger a artistas y a todos aquellos actores o que se dedican al doblaje y conciliar con las plataformas, creo que se ha avanzado mucho, seguramente se va a modificar la minuta que está en el Pleno, estamos revisando y estamos aceptando algunas sugerencias y acercándonos con los beneficiarios de la ley, con los colectivos y con otros representantes de la industria digital y cinematográfica”, expresó.
Iniciamos la semana de Pascua con una agenda activa y un firme compromiso institucional.— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 6, 2026
Tendremos tres sesiones para discutir temas clave: legislación laboral, derechos de autor y reformas a la administración pública.
Seguimos avanzando con diálogo, apertura y trabajo constante. pic.twitter.com/ztVmHAlhBh