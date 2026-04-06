Sheinbaum minimiza reporte sobre desapariciones en México con nivel de crímenes de lesa humanidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el reporte del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) que consideró que el nivel de desapariciones en México ha alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad, primero, al afirmar que no es de la ONU sino independiente; y después, justifica que analizan casos de entre 2009 y 2017 pero los “extrapolan” a 2025.

“Este es un comité que no es de Naciones Unidas, es un comité de Expertos que está vinculado con Naciones Unidas, eso es lo primero”, dijo durante su conferencia en Palacio Nacional.

Sin cuestionamientos sobre el contenido del informe, la presidenta expuso que “este comité hace un análisis de casos de cuatro estados de la República, de 2009 al 2017 los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta 2025”.

Dijo que en los estatutos de esta propia comisión y en los de Naciones Unidas, “en la caracterización que hacen de la desaparición forzada que es aquella que viene del Estado mexicano o cualquier estado de cualquier país del mundo para desaparecer personas por motivos principalmente político, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la ONU y la propia comisión”.

Los estados en los que el comité de Naciones Unidas se centró fueron: Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit. “Algunos de esos gobernadores están detenidos desde entonces”, dijo la presidenta Sheinbaum.

“Imagínense que un análisis en cuatro estados de 2009 a 2017 y las leyes que había entonces y la atención que se ponía al tema de desaparecidos es extrapolada a 2025, ya nada más eso pues es un argumento suficiente para decir no están muy exactos en el análisis que están haciendo, más allá de que evidentemente estamos atendiendo este grave delito en nuestro país provocado principalmente por la delincuencia organizada”, redundó.

Hace unos meses, dijo, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación enviaron documentos al Comité con lo que su administración ha anunciado al respecto en cuanto a cambios en la legislación, “el trabajo” que se está hace con los colectivos de búsqueda.

Se quejó de que estos temas, de los que apenas se verá cómo funciona su aplicación, no se incluyó en el informe de desaparición forzada, lo cual fue razón suficiente para rechazar las conclusiones y mostrar su desacuerdo.

“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desaparecida, el trabajo que estamos haciendo de la alerta, el trabajo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país vinculado especialmente con la delincuencia organizada”, dijo.

La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que para su gobierno “el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o de represión contra su pueblo o cualquier opositor y que rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado Mexicano”.

Debido a que este comité enviará su informe al alto comisionado de Naciones Unidas, su administración también buscará una comunicación directa con el responsable del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México “y vamos a establecer una estrecha para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité”.