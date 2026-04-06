Transportistas y productores elevan presión ante inseguridad y bloquean vías en cinco estados

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Transportistas y agricultores mexicanos encabezaron el lunes bloqueos viales parciales o totales en al menos cinco de los 32 estados del país en protesta contra la inseguridad en las carreteras y para exigir apoyos económicos para los productores.

Así se desarrolló la primera jornada del paro nacional convocado por asociaciones de transportistas y agricultores que según las autoridades solo ocasionó afectaciones "focalizadas" en algunos estados.

Las protestas se dan a cuatro meses de las movilizaciones y bloqueos viales que realizaron también agricultores y transportistas contra la inseguridad y una legislación sobre el agua y para exigir incrementos en los precios del maíz y el trigo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el paro promovido por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ocasionó afectaciones en nueve estados donde se reportaron once bloqueos viales parciales y totales.

En conferencia de prensa reiteramos el llamado a organizaciones de transportistas y agricultores, que se movilizan, a no obstruir vías de comunicación para evitar afectaciones a la población. Informamos que sus demandas han sido atendidas puntualmente. En el @GobiernoMX… pic.twitter.com/4lqXyOOQ3H — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 6, 2026

Horas después el gobierno dijo en un comunicado que algunas protestas se levantaron y que solo permanecían activos cinco bloqueos en carreteras de los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos. Los promotores de la protesta habían llamado a manifestaciones en al menos 20 estados.

Medios locales reportaron la presencia de camiones de carga y tractores bloqueando algunas vías y casetas de cobro en los estados de México, Tlaxcala, Sinaloa, Chihuahua, entre otros, donde se registraron largas filas de vehículos.

"Siguen asesinando y siguen robando los vehículos, los tráileres, y secuestrando a los choferes sin que pueda haber una solución, una alternativa a los transportistas", dijo a medios locales Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, al reclamar a las autoridades el incremento de la inseguridad en las carreteras mexicanas que según el dirigente ha ocasionado la muerte de al menos "20 transportistas" en lo que va del año.

Rodríguez aseguró que los productores mexicanos enfrentan un problema "muy grave" por el descenso de la producción, las "importaciones desleales", la sequía y los "bajos precios de nuestras cosechas".

Disposición al diálogo

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación expresó que las demandas de los transportistas y agricultores han sido atendidas por el gobierno en las diferentes mesas de diálogo que se han instalado en los últimos meses, e hizo un llamado a evitar acciones que afecten a terceros y a no interrumpir la operación de las vías de comunicación.

Las secretarías de Gobernación y Agricultura manifestaron el lunes en un comunicado conjunto su disposición al diálogo e informaron que como parte de las conversaciones que se han mantenido desde octubre se ha entregado 3 mil 412 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) a 40 mil 910 productores, se amplió un programa estatal de crédito que incluye subsidios a la tasa de interés y un seguro de riesgo, y se fijó una base comercial para el maíz blanco del ciclo primavera-verano de 105 dólares por tonelada.

Sobre las medidas adoptadas en materia de seguridad, las autoridades informaron que se han fortalecido los operativos de vigilancia en las carreteras por parte de la Guardia Nacional, se activaron sistemas de monitoreo y seguimiento, y se cerraron más de 700 accesos carreteros irregulares.

Más temprano por la presidenta Claudia Sheinbaum que dejó entrever que las movilizaciones tendrían una motivación política. "Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos, que cada quien tome sus conclusiones".