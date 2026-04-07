“Alito” Moreno es el senador con más faltas injustificadas al Congreso. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas es el senador que acumula más faltas injustificadas desde que comenzó la LXVI Legislatura, de acuerdo con el registro de asistencias del Senado.

Desde el 3 de septiembre de 2024 y hasta el 25 de marzo de 2026, Alejandro Moreno Cárdenas tuvo 20 inasistencias justificadas y siete inasistencias injustificadas. En total, se registraron 181 faltas sin justificar, cometidas por 67 senadores de las distintas fuerzas políticas.

La bancada con más inasistencias fue la del PAN, que acumuló 60 faltas sin justificar entre 21 senadores, seguida por la bancada del PRI, con 46 inasistencias de 13 senadores.

En tercer lugar, se ubicó Morena con 42 inasistencias injustificadas de 25 senadores, aunque cabe señalar que esta fuerza política lideró las faltas justificadas en el Senado, en el actual periodo legislativo, que comenzó el 1 de febrero y se extenderá hasta el próximo 30 de abril.

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) registró 20 inasistencias de seis senadores mientras que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no registraron ausencias injustificadas.

¿Por qué se han ausentado los senadores?

Aunque las razones pueden ser variadas, de acuerdo con la periodista Leticia Robles, el sistema permite constatar que en algunas ocasiones los senadores de alguna bancada en particular se han organizado para faltar como forma de “protesta”.

Esto sucedió el 3 de septiembre de 2024, fecha en que se emitió la declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial. Con el objetivo de mostrar su desacuerdo, ese día se ausentaron del congreso las bancadas del PRI, PAN, MC y el senador actualmente sin grupo, Manlio Fabio Beltrones.

Así ocurrió también el 29 de septiembre de 2024, cuando declaró la validez de la reforma a la Guardia Nacional, que enfrentó numerosas críticas. Por este hecho se ausentaron 41 senadores.

El 12 de octubre del mismo año se repitió la forma de mostrar inconformidad ante la insaculación de candidatos al Poder Judicial para la cual se ausentaron 18 panistas, cinco senadores de MC, y la priista Paloma Sánchez.

Lo mismo aconteció el 12 de diciembre de 2024, cuando se entregó la Medalla Belisario Domínguez, aún pese a la ausencia de 11 senadores panistas.

¿Qué faltas al Senado se pueden justificar?

En el Senado, existen ciertas condiciones bajo las cuales las y los legisladores pueden justificar sus ausencias de las sesiones. Dichas circunstancias fueron establecidas por la Mesa Directiva del Senado, de conformidad con lo dispuesto en la legislación mexicana.

De acuerdo con lo establecido, las y los senadores deben remitir a la Mesa Directiva un escrito en el que se justifique su inasistencia en alguno de los siguientes casos:

Por enfermedad u otros motivos de salud o durante los períodos pre y post parto;

en el caso de asistencia a reuniones de trabajo en comisiones o comités, que se realizan simultáneamente a la sesión;

en el caso de cumplimiento de encomiendas oficiales relacionadas con el trabajo legislativo;

en el caso de participación en actos oficiales de la Federación, las entidades federativas o los municipios;

en caso fortuito o fuerza mayor.

En los casos en que las ausencias se relacionen con su trabajo, las y los legisladores también deben presentar documentación adicional que sustente las labores llevadas a cabo durante su ausencia en la sesión plenaria. Las ausencias justificadas en el Senado de México no representan una pérdida directa del sueldo base para los legisladores.