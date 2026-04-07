Aspectos del balón oficial a escala del mundial 2026 ubicado en la entrada principal del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM) Terminal 2.. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

Apps y transporte público: el mapa de movilidad para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con la promesa de una derrama económica de 60 mil millones de pesos y la llegada de más de 5 millones de visitantes internacionales para el Mundial 2026, el gobierno federal y las plataformas tecnológicas proyectan un escenario de modernidad y eficiencia en el país.

De acuerdo con el estudio “Así se mueve México”, presentado por DiDi en colaboración con la agencia Kantar, en las principales áreas metropolitanas se registran 260 millones de pasajeros mensuales. En este panorama, el transporte público —camión y combi— continúa como la columna vertebral de la movilidad, mientras que las aplicaciones digitales han escalado al segundo lugar de preferencia (17%), por encima del Metro (15%) y el taxi tradicional (10%).

El análisis destaca que las mujeres representan el 62% de los usuarios de movilidad en México, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones con perspectiva de género mediante el uso de tecnología, inteligencia artificial (IA) y colaboración con autoridades.

A casi dos meses del comienzo de la Copa del Mundo, la Ciudad de México prevé una ocupación hotelera superior al 85%, mientras que las sedes de Monterrey y Guadalajara también anticipan una alta afluencia. En este contexto, la movilidad se posiciona como uno de los puntos clave para atender la demanda generada por el evento.

En entrevista con Proceso, Paloma Sevy, representante de Kantar, señaló que el transporte por aplicación será “clave” durante el Mundial, destacando la necesidad de garantizar disponibilidad de unidades y costos accesibles para los usuarios.

El estudio también arrojó otros datos relevantes sobre los hábitos de traslado en el país: cerca del 20% de los mexicanos utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino; alrededor del 80% ha probado alternativas como mototaxi, viajes compartidos, scooters o bicicletas eléctricas; y el transporte ecológico ha crecido un 22% en el último año.

Además, pese a la existencia de 40 millones de autos particulares —30% concentrados en el Valle de México— factores como la falta de estacionamiento (47%) y la inseguridad nocturna (38%) han impulsado el uso de plataformas digitales. Con un mercado estimado de 30 millones de usuarios y presencia en más de 70 ciudades, DiDi también proyecta expandir su cobertura y avanzar hacia una meta de 100 mil vehículos eléctricos para 2030.

Kantar y DiDi coincidieron en que estas plataformas no sustituyen al transporte masivo, sino que funcionan como complemento cuando el sistema presenta fallas, ofreciendo ventajas como comodidad, ahorro de tiempo y accesibilidad. Asimismo, Sevy planteó la posibilidad de avanzar hacia “ciudades digitales”, donde una sola tarjeta de pago integre distintos sistemas de transporte, desde Metro y Metrobús hasta aplicaciones móviles.

Sin embargo, aún persisten cuestionamientos relevantes frente al próximo escenario mundialista. DiDi evitó conceder entrevistas durante la presentación del estudio, aunque solicitaron que se realizaran posteriormente, lo que implica tiempos de respuesta prolongados.

Esta falta de posicionamientos impidió profundizar en temas clave para los usuarios, como los protocolos ante asaltos, las garantías en los precios durante la jornada mundialista o el conflicto con taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Actualmente, DiDi, Uber e inDrive —agrupados en la Alianza In México— mantienen negociaciones con el gobierno federal para regular su operación en aeropuertos del país. No obstante, tampoco hubo claridad sobre posibles medidas para evitar incrementos desproporcionados derivados de la “tarifa dinámica”, especialmente en las tres sedes mundialistas, donde ya existe una movilidad compleja y multimodal.

Si bien el discurso oficial y empresarial apunta a una transformación digital y eficiente, los retos en materia de seguridad, regulación y accesibilidad permanecen en incertidumbre.

A 65 días del Mundial, la capacidad de respuesta del sistema de movilidad —público y privado— es una interrogante prioritaria. El torneo, además de poner a prueba la infraestructura de los estadios, definirá la suficiencia de la industria de aplicaciones —como DiDi— ante las crisis de seguridad y desigualdad que caracterizan la movilidad nacional, con implicaciones tanto para visitantes extranjeros como para usuarios locales.