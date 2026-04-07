Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU solo busca criticar el gobierno mexicano: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la finalidad de la conclusión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar a la Asamblea General de la ONU medidas operativas y financieras para asistir a México contra este delito, es criticar e ir en contra de su gobierno; expuso varias dudas sobre su verdadero objetivo, además de que lo rechazan porque no se reconoce lo que hace su gobierno.

“No hay un reconocimiento de nada de eso por parte de lo que ha estado haciendo el Gobierno de México. Ah, pero sí hay una calificación y una orientación de pedir que se lleve a la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, por lo menos son dudas que dejamos ahí para que todo el mundo las analice”, cuestionó la mandataria mexicana.

Su administración no está de acuerdo porque, afirmó, “el documento tiene otra orientación de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México. Entonces, eso ya es otra cosa, cuando el gobierno de México si algo ha estado haciendo, pues es atender este tema”.

Aseguró que los crímenes de lesa humanidad son distintos a lo que sucede en México y dijo que el Estado Mexicano no está rebasado para atender el asunto, además de que dicho “informe” tiene varias debilidades.

“El Estado Mexicano existe y no está rebasado y se actúa en un fenómeno, una situación de delitos que se presentaron además a partir de la guerra contra el narco y el fortalecimiento de ciertos grupos delictivos en aquella época que cometen este tipo delitos y otros delitos vinculados con la desaparición que no todos son de delincuencia organizada, no todos”.

-¿Las desapariciones forzadas en México sí pudieran considerarse un crimen de lesa humanidad? Se le preguntó.

-Es que es distinto, un crimen de lesa humanidad, dicho por las Naciones Unidas, es aquel que se perpetra desde el estado. Así está la definición, no es una definición mía.

Entre los cuestionamientos que hizo sobre por qué su gobierno rechaza la conclusión del Comité están:

“¿Por qué no se hace un reconocimiento del modelo sistemático que estamos haciendo para analizar todos los casos? ¿Por qué no se reconoce que hay una comisión interinstitucional, intersecretarial, interdisciplinaria que está trabajando para poder atender esta situación? ¿Por qué no se reconoce que la Secretaría de Gobernación se reúne con los colectivos? Una vez a la semana, una vez cada 15 días. ¿Por qué no se reconoce que le hemos dado más recursos a la Comisión de Búsqueda? ¿Por qué no se reconoce la cantidad de búsquedas que se han hecho en el país?”.

También insistió en cuestionar “¿por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el gobierno de México? ¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una Comisión de búsqueda cuando en los gobiernos hasta el 2017 no lo había? ¿Por qué no dice que algunos de esos gobernadores de esos estados (Veracruz, Nayarit, Jalisco y Coahuila) incluso están detenidos? Uno de ellos acusado de desaparición forzada”.

La presidenta reprocha también por qué el Comité no reconoce las sanciones que se buscan imponer a quienes han resultado posibles responsables. “O sea, ¿por qué no reconoce todo eso que ha hecho el gobierno de México y un compromiso firme para a seguir avanzando en este tema? ¿Por qué ¿Por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué que no hay un reconocimiento, ¿por qué no se tomaron en cuenta las observaciones? ¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Por qué no se reconoce la diferencia entre uno y otra forma de desaparición? ¿Por qué?”.

Expuso que su respuesta no es resultado de un análisis político, sino técnico, que, dijo, hicieron de cada párrafo, “de cada extrapolación de los conceptos que vienen planteados ahí con expertos. Entonces, por eso rechazamos el documento, no es una decisión política decir, no, no lo vamos a aceptar porque no. Y claro que vemos otros motivos”.

La jefa del Ejecutivo Mexicano reiteró que este comité “no forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la UNESCO (...) más allá de este tema, el tema es de fondo (...) Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025”, además de que no se tomaron en cuenta las observaciones incluidas en documentos enviados por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

“Para nosotros las desapariciones y así lo presentamos en el informe, particularmente en México y creo que en el mundo entero, porque así está catalogado incluso por Naciones Unidas, una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada guerra sucia”, aunque es referente a un ataque sistemático en contra de la población civil.

Distinguió entre la desaparición forzada desde el Estado y la que cometen los grupos criminales, aunque en esta diferencia no se enfocó en el asunto de un crimen de lesa humanidad.

El primer tipo “eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución. Puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no hay no se solapa un delito de ese tipo”.

El otro tipo de desaparición forzada es lo que el actual gobierno busca erradicar, además de las desapariciones registradas en el país por otra razón que no necesariamente es forzada. Aclaró también que “no queremos negar la situación porque la estamos atendiendo. Tan es así que hasta modificamos leyes y estamos cerca de los colectivos”.

“Este comité dice ´todo es lo mismo´. Entonces decimos ´No, perdón, no es lo mismo´ y además hemos desarrollado y aprobado leyes nuevas, esquemas nuevos, comunicación con los colectivos porque evidentemente no queremos que haya desapariciones en nuestro país y estamos ayudando a buscar a todas aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas. Eso no está tomado en cuenta en el análisis del comité”.

La mandataria federal también envió un mensaje a las familias de personas desaparecidas: “Toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y toda nuestra fraternidad al máximo para poder ayudarles a encontrar a sus familiares y poder sancionar a los culpables. Verdad y justicia”.

Por tanto, Sheinbaum Pardo consideró que el planteamiento del Comité “es otra cosa distinta y por eso decimos que no estamos de acuerdo y que rechazamos ese informe con todos los argumentos que sustentan el rechazo a este informe. Dice alguno de ellos dijo ´es que el gobierno de México se puso muy enojado´, no, no, no es enojo, no es no es un asunto del estado de ánimo. Es un asunto de que no pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito”.

En sus conclusiones, este comité subraya que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas, admite que no es una orden del Estado mexicano que se cometan ese tipo de desapariciones. También indica que los catalogan como lesa humanidad porque son ataques sistemáticos en contra de la población civil, que, además, se siguen dando.

“¿Cuál es el objetivo de un organismo como este de expertos en desaparición forzada hacia México, hacia las y los mexicanos?”, contestó la presidenta, “¿Cuál debe ser la posición? Decir ¿en qué apoyamos? ¿Pero no es catalogar a la asamblea?”.

Sin embargo, en otra parte de las consideraciones se agrega que el comité solicita a la Asamblea General medidas para proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada que México podría requerir para las operaciones de búsqueda, análisis forense, investigación exhaustiva de estas desapariciones.

“Pero no solo eso dice el reporte. Dice muchas más cosas”, contestó la mandataria federal y sobre si aceptaría estas medidas, reiteró que trabajan muy cerca con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Dijo que si la única conclusión del reporte fuera cómo apoya a México, sería bienvenido, aun cuando no estén de acuerdo en algunos temas. “¿Cuál sería la orientación? Bueno, ya quedé en la conferencia de prensa. Por lo pronto nosotros decimos: No estamos de acuerdo con este documento”.

-¿Ustedes observan una orientación más política?, se le preguntó.

-No entendemos por qué esta extrapolación de crimen de lesa humanidad, cuando el gobierno está actuando. Si no estuviéramos actuando, estuviéramos cruzados de brazos, no nos importara, no reconociéramos que hubiera una situación como esta, no hubiéramos hecho leyes que modifique, fortaleciendo instituciones, atendiendo a las familiares. Si no hubiéramos hecho nada, bueno, pero por qué no hay un reconocimiento”.

Al recordar que en México también continúan los asesinatos de madres y familiares de personas desaparecidas, el más reciente el de Cecilia García Ramblas, la mandataria federal pidió que se hable en otra conferencia donde se aborde el tema ampliamente sobre las acciones de su gobierno.