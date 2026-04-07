Desconectarán a Eren, niño de Tijuana que sobrevivió a dos trasplantes de hígado

ENSENADA, BC. (apro).- Eren Mael Villalobos Flores, bebé del municipio de Tijuana, Baja California, que ha sobrevivido a dos trasplantes de hígado debido a una rara enfermedad, será desconectado debido a una falla multiorgánica, informaron familiares.

El mensaje fue dado a conocer en redes sociales este martes 7 de abril tras una intensa campaña que comenzó a mediados del 2025 para recabar fondos para sus operaciones en Guadalajara, Jalisco.

Brenda Berenice Flores y Bryant Villalobos, madre y padre, eran conocidos en Tijuana por sus esfuerzos por recaudar los fondos, que a la fecha rebasaron los 150 mil pesos en la plataforma GoFundMe, además de vender diferentes artículos y comida para alcanzar la meta.

Incluso, en la segunda operación, el donante de hígado fue Bryant, luego de que estudios médicos confirmaron la viabilidad.

Eren nació el 31 de julio de 2024 y a los 85 días de nacido fue diagnosticado con atresia de vías biliares, una enfermedad que impide que la bilis salga del hígado, ocasionando daños progresivos en el órgano.

Ante la falta de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, fueron canalizados a una clínica en Guadalajara, al tiempo que llevaban la campaña “Un Hígado Para Eren”.

Apenas el pasado 18 de marzo el pequeño fue reingresado al quirófano, pues tuvo una complicación tras el segundo trasplante.

De acuerdo con los datos divulgados por medios locales, el equipo de especialistas detectó un coágulo en la vena porta del órgano trasplantado, pero lo retiraron a tiempo. Aunque el hígado se mostraba sano, los riesgos se mantenían altos.

En el mensaje publicado en redes sociales, atribuido a la Brenda Berenice, se explicó que el bebé está “en un estado muy crítico”.

“Con falla multiorgánica. Después de todo lo que ha luchado y de cada esfuerzo que se ha hecho por él, los médicos nos explicaron que su cuerpo ya no está respondiendo. Tomamos la decisión de comenzar a retirarle el soporte poco a poco.

“Sé que es algo muy difícil de entender y no espero que todos estén de acuerdo o lo comprendan. Sólo les pido de corazón que no nos juzguen. Esta decisión no viene desde el cansancio ni la rendición, viene desde el amor más profundo que sentimos por él: desde querer que ya no sufra más”, expresó.

La madre reafirmó que siempre será su niño y su amor más grande, además de que será acompañado con toda la paz, dignidad y amor que se merece en este momento.

“Queremos también compartirles que Eren dejó una huella muy profunda. Los doctores y el personal que lo cuidaron hablaron con él, le expresaron su cariño y admiración, y se despidieron con amor. Nos dijeron que fue un niño muy fuerte, que luchó hasta el final y que tocó muchos corazones”, agregó.

Brenda Berenice adelantó que Eren será llevado a Tijuana y solicitó de nueva cuenta el apoyo de la comunidad para la ayuda, oraciones o acompañamiento.

“Gracias a todos los que han estado con nosotros, por sus mensajes, su cariño y sus oraciones. De verdad significan mucho en este momento. Les pedimos que nos abracen con respeto y amor”, concluyó.