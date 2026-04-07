Diputados aprueban reforma a Derechos de Autor para proteger a artistas frente a la IA

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Cámara de Diputados aprobó las reformas a los Derechos de Autor de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes, la cual busca proteger a los artistas por su uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial y la consecuente salvaguarda de sus derechos laborales.

El proyecto de decreto fue aprobado por 335 votos a favor por 129 en contra por la reforma y adiciones de diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Con el propósito de salvaguardar los derechos laborales de los creadores y establecer límites jurídicos al uso de esas tecnologías a fin de evitar afectaciones a las fuentes de empleo y a la dignidad profesional de quienes desarrollan estas actividades.

Respecto a las disposiciones a la Ley Federal del Trabajo la propuesta incorpora un nuevo artículo mediante el cual se prohíbe la reproducción total o parcial de interpretaciones artísticas a través de herramientas tecnológicas computacionales incluidas aquellas basadas en la inteligencia artificial sin el consentimiento expreso, libre e informado de la persona artista y sin la remuneración correspondiente.

Asimismo, establece que la Ley Federal del Derecho de Autor amplía la protección jurídica de la voz y de la imagen al reconocer expresamente que la voz forma parte del derecho a la imagen de las personas, así como de los personajes que interpretan y establecer que su utilización en cualquier formato o sistema de inteligencia requerirá autorización, misma que podrá ser revocada por quien la haya otorgado.

La minuta fue enviada al Senado para su futura discusión.

Cambios a la iniciativa

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, presentó siete reservas: Tres que son para la Ley Laboral y cuatro para la Ley Federal de Derechos de Autor. Mismas que fueron aprobadas en lo particular.

Respecto a la Ley Federal del Trabajo se modificaron tres artículos del dictamen: el 304, el 305 y el 994.

Entre los que destacan los cambios al artículo 305 que establece que en los contratos que regulen la relación laboral de los intérpretes o ejecutantes, se deberán estipular las condiciones y la remuneración por la utilización de su imagen o voz a través de sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología.

Además del 994 que cambia las nuevas multas para los patrones por el uso de imagen y voz sin consentimiento.

Respecto a la Ley Federal del Derecho de Autor se realizaron cuatro cambios, pero destacan los siguientes:

El artículo 87 fija que la imagen, incluida la voz, de las personas artistas intérpretes o ejecutantes, así como de sus personajes, sólo puede ser usada o publicada, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes.

Sin embargo, también establece que no se considerará violación a los derechos, cuando el uso de la imagen o la voz se realice con fines de parodia, sátira o imitación creativa.

En el artículo 121, establece que cualquier clonación o suplantación de la voz o imagen realizada con sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que resulten en generación de clones de sus interpretaciones o que simulen su voz de manera identificable, requerirá de un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

Oposición acusa falta de análisis en la reforma

En la discusión en lo general, los legisladores de oposición estuvieron a favor de brindarles derechos a los intérpretes, sin embargo, manifestaron su molestia al acusar que la reforma no fue suficientemente analizada y por no haber regulación bien establecida en materia de Inteligencia Artificial (IA).

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Alfredo Lozoya, afirmó que es inaceptable que se pretenda regular la inteligencia artificial sin que el texto legal contenga una definición técnica de lo que es la IA, dejando un vacío que obligará innecesariamente a los tribunales a legislar desde el escritorio lo que los legisladores, por omisión, no fueron capaces de precisar en la norma.

“Este sigilo y prontitud con el que se ha manejado el proyecto, enviado a deshoras, ha ido y venido y sin un verdadero parlamento abierto que incluya a la industria tecnológica, a las universidades, a los especialistas y profesionales de la materia, es la prueba de que algo se quiere esconder o de que simplemente no se entiende la magnitud de lo que se está votando”, detalló.

Por su parte, el diputado del PRI, Juan Antonio Meléndez Ortega, resaltó que el oficialismo pretende votar una ley que no fue consultada ni analizada con cuidado, realizando cambios legales que no han sido revisados de manera correcta y que, en lugar de beneficiar, pueden afectar seriamente los derechos del gremio cultural.

“Queremos que quede claro que la falta técnica, jurídica y legislativa hacen de esta reforma un proyecto deficiente, que no atiende a las necesidades de las personas. Sí, reconocemos que se comienza en legislar en materia de inteligencia artificial y protección de los derechos de autor, pero no podemos dejar de señalar los graves errores de fondo que se observan en la incorporación del sistema de justicia alternativa”, detalló.