El Senado recibe la nominación de Roberto Velasco para la Cancillería

Roberto Velasco, nominado a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República recibió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la ratificación de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras salida de Juan Ramón de la Fuente.

El candidato comparecerá este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores y posteriormente se votará su ratificación en el Pleno del Senado de la República.

Roberto Velasco acudió este martes al Senado para dialogar con los distintos grupos parlamentarios como Morena, PVEM, PT, PAN y Movimiento Ciudadano (MC); se prevé que mañana se reúna con la bancada del PRI.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que se tuvo un diálogo directo y abierto entre Roberto Velasco y los integrantes de la Junta.

“Él va a continuar en estas reuniones de acercamiento, que nosotros celebramos, porque es una de las funciones sustantivas que tiene el Senado de la República, la evaluación de la política exterior de nuestro país”, detalló.