Es falso y sesgado el informe sobre desaparición forzada de la ONU: Ignacio Mier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, calificó de falso y sesgado el informe del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).

En entrevista, el morenista aseguró que el reporte no está ajustado a la realidad al considerar que está redefiniendo, incluso, el concepto de desaparición forzada en función de atribuirle a una política del Estado.

“Es sesgado porque dice que es una política del Estado mexicano y eso es falso, y menos es una política generalizada, es una redefinición…

“Y yo mañana voy a ampliar en otra dimensión, digamos, en otra perspectiva que personalmente yo tengo, en relación a una orientación más de carácter alejado del derecho internacional y más acercado a cuestiones de carácter político”, expresó.

El senador resaltó que sí sería una mala señal no atender el informe, pero éste debe estar ajustado a la realidad.

“Sí (sería mala señal), pero con un informe que no está ajustado a la realidad no parece de mucha ayuda. Y no, al contrario, el primer país que dio su apoyo y que manifestó el respaldo a la comisión es México, quien fue el único país que aceptó de mutuo propio que se viniera al comité a hacer una visita en in situ fue México, el resto de los países no lo aceptaron, por eso a nosotros nos sorprendió la manera en que fue redactado el informe por parte del comité”, enfatizó.