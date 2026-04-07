“Es un acto de cero impunidad”: Sheinbaum sobre vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum justificó que la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada es un acto de “cero impunidad”, pero no admite que es un caso de la posible comisión de un delito perpetrado por un nivel de gobierno.

Esto último lo acerca a la descripción de un “crimen de lesa humanidad”, que la misma mandataria federal sostiene. Esta misma categoría es por lo que rechaza las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada, adherido a la ONU, pues la jefa del Ejecutivo Mexicano afirma que esos casos ya no se dan desde el sexenio pasado.

-Si se rechaza el señalamiento de que todavía desde servidores públicos pueden ser parte de esta red de complicidad que lleva a grupos criminales a poder desaparecer, ¿por qué seguimos viendo a responsables del nombramiento de estos funcionarios en un escaño del Senado de la República como es el caso?, se le preguntó.

-Tu misma aseveración. ¿Por quién es acusado de desaparición forzada? ¿Por quién? Por el Estado Mexicano si lo ves en su amplio rango. Entonces, quiere decir que el gobierno de México, los estados de la República están atendiendo un caso tan delicado como este, donde alguien que fue funcionario público se le acusa de este delito.

Añadió: “Oye, no se le acusa a pesar de que se ha demostrado que a lo mejor estuvo involucrado. Además, es presunto, ¿eh? Porque tiene que demostrarse, pero el propio hecho de que a un funcionario público se le acuse de este delito y esté detenido por este delito, pues es un elemento suficiente para decir ‘estamos atendiendo y hay cero impunidad’ ¿O no? Pues sí, ¿no? ¿O no?”.

Argumentó que “el que se acuse a un funcionario público de desaparición en este año, 2026, -que tiene que mostrarse que en efecto fue así- ¿No es una señal de cero impunidad? Yo creo que sí, ¿no? Vámonos” y terminó así la conferencia esta mañana.

La mandataria federal habló de un acto de “cero impunidad” en el caso del presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, aunque los niveles de impunidad se miden a partir de la aplicación de una sentencia, y, como esta mañana declaró, aún no se ha concluido dicho proceso judicial.

Aunado a que el reporte del Comité de la ONU no habla de los actos después de que se consuma el delito, es decir no aborda los temas de impunidad, sino de que se comete el delito de desaparición forzada en grado de crimen de lesa humanidad.

De confirmarse la comisión del delito por parte de Bermúdez, aún al menos en el sexenio pasado, se cometían desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado Mexicano, en el caso del exfuncionario quien fue puesto en el cargo de secretario de Seguridad en Tabasco por Adán Augusto López Hernández, cuando fue gobernador, y después fue secretario de Gobernación en el sexenio pasado y actualmente es senador por Morena.