Jueza otorga medidas cautelares a favor de ballenas contra buques metaneros del proyecto Saguaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza del Estado de Sonora ordenó una medida cautelar a favor de las ballenas del Golfo de California, con la finalidad de que no entren los buques metaneros del Proyecto Saguaro a dicha zona hasta que sea emitida una sentencia final.

Lo anterior fue dado a conocer este martes 7 de abril en rueda de prensa en la Ciudad de México, para destacar que dicha medida representa un gran avance porque marca un precedente en México para dar a reconocer los derechos de las ballenas.

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Nora Cabrera, abogada y directora de la fundación Nuestro Futuro; Carlos Mancilla, director general de BCSicletos; y Omar García, el doctor en Ciencias de la Sostenibilidad y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detallaron el caso y cómo servirá para proteger a las ballenas, pues la colisión con buques es la principal causa de muerte para estos animales marinos.

Conforme a los datos generales, la demanda promovida a nombre de las ballenas data de septiembre de 2025 y reclama la cancelación de proyecto citado, además de que exige establecer al Golfo de California como un “Hábitat Crítico”.

La orden emitida por la juez para que los buques metaneros se abstengan de entrar fue celebrada por Nuestro Futuro, así como organizaciones locales, pues lo considera “una victoria relevante” dentro del juicio que llevan, pero al mismo tiempo advierten que sus efectos deben “extenderse a todos los proyectos de gas natural licuado que amenazan la biodiversidad” en dicho golfo.

También subrayaron que esta primera demanda en México a nombre de las ballenas, donde aparecen como “quejosas”, busca la revocación de los permisos ambientales otorgados al Proyecto Saguaro “por atentar contra la supervivencia de sus poblaciones”, y que se les reconozca “como seres sujetos de derechos en México”.

“Se ha conseguido la suspensión definitiva que impide el tránsito de buques de gas natural licuado por el Golfo de California vinculados al Proyecto Saguaro hasta que se emita la sentencia final. Hoy, esta región es una zona libre de la industria gasera de exportación, y tenemos que seguir luchando en tribunales para que así se mantenga”, señaló Nora Cabrera.

La abogada detalló que, con fundamento en el artículo 128, fracción I y II de la Ley de Amparo, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas “permanezcan en el estado que actualmente guardan”, es decir, que los buques cisterna de GNL no transiten por Puerto Libertad al Golfo de California (Mar de Cortés o Acuario del Mundo) y ocasionen daños a estos animales y el ecosistema.

“La concesión de la suspensión no es permanente, sino que tiene vigencia hasta que en tanto se dicte la sentencia definitiva en el juicio principal del cual deriva esta incidencia. De ahí que, si bien tiene efectos restitutorios de derechos fundamentales, esta es de carácter temporal permitida por la disposición prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo”, aclaró.

Frenan amenaza para 31 especies de cetáceos

En el contexto, el Proyecto Saguaro promete ser la terminal de GNL más grande de México, con exportaciones superiores a 15 millones de toneladas anuales hacia el mercado asiático; contempla la construcción de un gasoducto de 800 kilómetros desde Texas hasta Sonora, y la operación de buques de más de 300 metros de longitud que atravesaría el Golfo de California.

De intensificarse el tránsito marítimo asociado a los buques metaneros, representará una amenaza directa a más de 31 especies de cetáceos, debido a riesgos de colisiones, contaminación acústica y alteraciones en sus rutas migratorias.

El doctor Omar García Castañeda reiteró en el riesgo debido a las dimensiones, pues comparó las medidas de una panga (10 metros), el cachalote, la ballena jorobada y la ballena azul (18 y 27 metros, respectivamente), contra embarcaciones de 345 metros de largo a una velocidad de 19.5 nudos (más de 36 kilómetros por hora).

“La causa número uno de muertes de ballenas en el mundo es la colisión con megabuques de GNL. Estos barcos son tan grandes y tan pesados que si colisionan con una ballena, la tripulación ni lo siente. Permitir ese tránsito de gran escala, impactaría gravemente en la supervivencia de las ballenas y la del ecosistema entero”, afirmó.

Carlos Mancilla, en su participación, señaló que el Golfo de California sigue siendo visto como una ruta estratégica para la transformación de gas fósil, en una expansión que “contamina, despoja y destruye”.

“Lo de hoy es bien importante: celebramos esta suspensión definitiva, celebramos que se haya reconocido el riesgo real para la vida de las ballenas. Celebramos que la justicia haya escuchado, pero también sabemos que el monstruo del gas natural licuado tiene muchas cabezas y no se va a detener solo. No se va a detener con una sola resolución”, expresó.

Como parte de los mensajes, Nuestro Futuro llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ejercer esta facultad y garantizar la conservación de uno de los ecosistemas marinos más importantes y ricos del planeta, reconocido por su belleza excepcional, su diversidad biológica y productividad primaria, que también es una zona clave de alimentación, reproducción y migración de diversas especies marinas.