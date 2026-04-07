Pegarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizo el miércoles a estas entidades

Se prevén precipitaciones en más de 20 estados. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles se prevén chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, destacó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 8 de abril, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre el posible incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Para la noche del martes y madrugada del miércoles el frente número 43 con características de estacionario sobre la península de Yucatán interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, generando lluvias muy fuertes en el sur de Chiapas, lluvias fuertes en zonas de Oaxaca y Tabasco, e intervalos de chubascos en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al sistema frontal ha modificado sus características térmicas, dejando de afectar al territorio nacional; sin embargo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, otro canal de baja presión al interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Onda de calor en 10 estados

Para el miércoles, el frente número 43 prevalecerá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán, propiciando lluvias y chubascos en dicha región.

A su vez, canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste del país en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, una vaguada en altura en el noroeste de México originará rachas fuertes de viento en la mencionada región.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de la República Mexicana, mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur), dando inicio a partir de este día en Puebla (suroeste).

Valle de México

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las lluvias fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 08 de abril:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 08 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 08 de abril: