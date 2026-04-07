Proyecto de guerra de Trump es más cínico que la Alemania nazi: Embajada de Irán en México

Proyecto de guerra de Trump es más cínico que el nazismo en Alemania: Embajada de Irán en México. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A escasas horas de cumplirse el plazo del ultimátum lanzado por el presidente estadunidense Donald Trump para que el gobierno de Irán abra el estrecho de Ormuz y llegue a un acuerdo so pena de sufrir un ataque que lo devolverá a la “edad de piedra”, la embajada de Irán en México acusó al magnate de fomentar un “proyecto de crimen de guerra que ni siquiera la Alemania nazi admitió con tal nivel de cinismo”.

“La degradación que significa la aplicación de la ley de la selva por parte de Trump y Netanyahu significará un retroceso al total de la civilización humana”, planteó la embajada en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Lamentablemente, la mayoría de los países, al igual que guardaron silencio ante el genocidio del pueblo palestino en Gaza, permanecen callados frente a la amenaza de Trump de destruir la milenaria civilización iraní. Esta incapacidad tendrá consecuencias aterradoras para el futuro de la humanidad y contribuirá gradualmente a la creación de un nuevo régimen nazi en el siglo XXI”, agregó la representación diplomática, que ha formado parte de la red de propaganda del régimen iraní desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En los últimos días, Trump y su gabinete han multiplicado las vociferaciones contra Irán, al que amenazó con un ataque de destrucción sin precedentes –el vicepresidente JD Vance incluso sugirió el uso de bombas nucleares—contra toda la infraestructura militar y civil a menos que se rinda ante las exigencias de Estados Unidos, las cuales no quedan del todo claras.

Tanto el mandatario estadunidense como su círculo cercano han sido cuestionados por la prensa sobre el alcance de sus ataques, que en caso de cumplirse constituirían crímenes de guerra, a lo que respondieron con insultos contra los periodistas.

Sometido a esta presión, el gobierno iraní ha desplegado una estrategia de comunicación a través de sus embajadas, en la cual urge a los gobiernos a frenar la agresión de Estados Unidos e Israel en su contra. “Se solicita a todos los gobiernos y pueblos libres que detengan esta locura y barbarie, ya que afectará negativamente la vida en todo el mundo”, exhortó la embajada.