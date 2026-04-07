Sheinbaum minimiza paro de transportistas: "Fueron realmente pocos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tiene disposición para sostener un diálogo con los transportistas, pero mininizó los bloqueos realizados ayer en varias carreteras del país.

"Fueron realmente pocos bloqueos. En muchos de ellos se pudo hacer una vía alterna para que no tuvieran tanto problema los vehículos, tanto de carga como de pasajeros, para poder pasar (...) Realmente no fue lo que habían dicho que iba a ser. Y se atiende, siempre va a haber diálogo", declaró la mandataria.

Las protestas convocadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se dan a cuatro meses de las movilizaciones y bloqueos viales que realizaron también agricultores y transportistas contra la inseguridad y una legislación sobre el agua y para exigir incrementos en los precios del maíz y el trigo.

Ayer, transportistas y agricultores encabezaron bloqueos viales parciales o totales en al menos cinco de los 32 estados del país en protesta contra la inseguridad en las carreteras y para exigir apoyos económicos para los productores.

Así se desarrolló la primera jornada del paro nacional convocado, que según las autoridades solo ocasionó afectaciones "focalizadas" en algunos estados.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el paro ocasionó afectaciones en nueve estados donde se reportaron once bloqueos viales parciales y totales.

Horas después el gobierno dijo en un comunicado que algunas protestas se levantaron y que solo permanecían activos cinco bloqueos en carreteras de los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos.

Las secretarías de Gobernación y Agricultura manifestaron el lunes en un comunicado conjunto su disposición al diálogo e informaron que como parte de las conversaciones que se han mantenido desde octubre se ha entregado 3 mil 412 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) a 40 mil 910 productores, se amplió un programa estatal de crédito que incluye subsidios a la tasa de interés y un seguro de riesgo, y se fijó una base comercial para el maíz blanco del ciclo primavera-verano de 105 dólares por tonelada.