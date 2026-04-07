Sicilia advierte que la actitud de Sheinbaum sobre desapariciones forzadas es la misma de Calderón

Javier Sicilia en el XIII Aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Foto: Jaime Luis Brito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El poeta Javier Sicilia alertó que la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de negar la existencia de las desapariciones forzadas en México e ignorar a las víctimas es la misma que tuvo Felipe Calderón y que sus sucesores, incluido Andrés Manuel López Obrador.

En una conversación conducida por el investigador Sergio Aguayo, durante el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), Sicilia hizo un recuento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezó a partir del asesinato de su hijo, Juan Francisco, y de seis jóvenes más, ocurrido en marzo de 2011, año en el que se reunió con el entonces presidente Felipe Calderón y después organizó encuentros con otros personajes como Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado por Aguayo sobre las diferencias y similitudes que han tenido los presidentes con los que ha dialogado, comparados con la presidenta Sheinbaum, Sicilia no dudó en responder:

Es el mismo patrón, parece que todo gobierno repite un patrón, que es la negación de las cosas, sobre todo las víctimas, que son un verdadero problema para un gobierno que siempre trata de ocultarlas”, dijo Javier Sicilia.

Al señalar que los gobiernos, de cualquier extracción política, invariablemente “mienten” a la comunidad internacional, el poeta ejemplificó con una anécdota que tuvo al intentar entrevistarse con el Papa Juan Pablo II, a quien el gobierno de Calderón le había enviado un informe negando lo que Sicilia le había planteado en una carta.

“Por eso es tan importante el papel de las ONGs, las que develan la verdadera dimensión de la realidad, esa realidad que el relato de todos los gobiernos va a minimizar, va a negar, va a ocultar, etc., etc., lo que estamos viendo.

No hay mucha diferencia entre lo que dice Claudia Sheinbaum (de), lo que dijo Calderón”, insistió.

Al referirse a la posición que ha mostrado el gobierno de Sheinbaum frente a la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Sicilia consideró que lo que hacen los gobiernos de cualquier partido cuando son cuestionados por algún organismo internacional es hablar de avances y de atención a las víctimas, a pesar de la falta de resultados, como dijo ocurre con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, cuyos padres han tenido la oportunidad de reunirse con tres presidentes, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

“Yo me acuerdo con Felipe Calderón, él negaba las desapariciones forzadas. Tuvo que llegar a Ayotzinapa, tres años después, para que el Estado, a través de Peña Nieto en este caso, y por la presión de la sociedad, entendiera que había desapariciones.

“Calderón las había borrado. No las entendía, y entendía las desapariciones forzadas con la misma lógica que Claudia Sheinbaum. Nosotros no desaparecemos a nadie. Ya la vimos, ¿no? Habrá que saber cuántas desapariciones con Genaro García Luna están implicadas en el gobierno de Calderón, directamente en colusión con el Estado”, apuntó.

Sicilia insistió que “el discurso de Claudia Sheinbaum es el mismo de todos ellos, una constante negación. ¿Por qué? Porque la víctima los acusa. (A los gobernantes) Les son muy incómodas, mirar a una víctima es sentir el peso de la acusación”.

Recordó que en su segundo encuentro con Calderón, se hizo mención a las víctimas de desaparición, a lo que recibió la misma respuesta que ahora escucha en labios de la presidenta Sheinbaum.

“A las víctimas de desaparición ni siquiera se han tomado en cuenta. Me dice (Calderón), ‘el Estado no desaparece a nadie’. Le digo: ‘es que ustedes no están entendiendo’. Como Claudia Sheinbaum, no están entendiendo el concepto de desaparición forzada, no leyeron el Estatuto de Roma”, puntualizó el poeta y colaborador de Proceso.

Sergio Aguayo cuestionó a Javier Sicilia sobre la reacción de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra que, al unísono con el gobierno federal, desconoció el informe del CED.

Sicilia consideró que es una muestra “de una descomposición moral de la persona, de la señora Piedra, y una complicidad con el crimen organizado”, pues con su posicionamiento, Piedra Ibarra “es cómplice de la criminalidad, no solo del Estado”.

“Estamos hablando ya no de un Estado, un narco Estado, estamos hablando de un Estado criminal, un Estado que oculta crímenes, que niega la realidad, que ataca a sus organizaciones que han sido aliadas de una forma descomunal y que la propia institución que se creó para la defensa de los derechos humanos camine de ese lado”, dijo.

Al considerar que defender al gobierno de Sheinbaum frente al informe del CED, Piedra Ibarra “autoacusa al gobierno y autoacusa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se trata de esta señora, de complicidad con el crimen”.

Resaltó que la gravedad de sus señalamientos tiene se deben a que, “hay que hablar las cosas con toda la claridad, porque el asunto de los desaparecidos es una parte, aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad”.

Luego sostener que las desapariciones en México y el maltrato a las víctimas es una deuda de gobiernos de todas las denominaciones, PRI, PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, Sicilia recordó que antes de que siendo presidente electo, López Obrador acompañado de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, se comprometió con las víctimas que se reunieron con ellos en Tlatelolco para “recibir asesoría internacional” para atender la crisis de desapariciones, posición que ya no sostuvo al tomar posesión como presidente en diciembre de 2017-

“Andrés Manuel nos mintió, nos mintió. En 2018, en Tlatelolco, cuando todavía era presidente electo, que se reunió con las víctimas, están los videos, de su discurso deshilado, cuando ya lo coloca sobre el tema, dijo, voy a trabajar directamente con ustedes. Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encinas van a estar presentes. Vamos a trabajar con la ONU. Cuando tomó la banda presidencial y dio sus 100 puntos de gobierno, no mencionó el asunto, a excepción del caso Ayotzinapa”, resaltó.

Sicilia lamentó que con Claudia Sheinbaum los señalamientos del CED sean asumidos “como si fuera un ataque a su gobierno, no es un ataque al Estado americano, es una puesta en desnudo de las complicidades y del pudrimiento y los nexos de complicidad que los estados han tenido a través de diferentes gobiernos a lo largo de la historia”.

Sicilia alertó sobre la coincidencia de la divulgación de la resolución del CED sobre México en la Semana Santa, lo que sirvió de punto de partida para una analogía religiosa.

“Habría que decir que el Estado y las CNDH son una enorme losa, que impide a Cristo resucitar de alguna forma, que impide resucitar el cuerpo del país ahí lo tienen sepultado e impiden su resurrección.

“(…) Las víctimas son el rostro de Cristo desde una perspectiva histórica o teológica son los inocentes crucificados, (…) el país se quedó sepultado con estas posiciones del gobierno y estas posiciones de las CNDH y resucitó el Sábado de Gloria a través del informe de un grupo de expertos, el intento de la resurrección porque si no se actúa, si no se lleva al pleno, si el pleno de la ONU no dice intervenimos u obliga a una intervención pues simplemente el país va a quedarse sepultado”, consideró.

A los movimientos de familiares de desaparecidos que “no suelten el asunto” y poner “ese dedo en la llaga, ya que vino este milagro este milagro del Comité (CED) y la posibilidad de que se abra una puerta para ir a una justicia transicional profunda y sanear al país de todos sus crímenes de lesa humanidad, sanar verdaderamente, transitar de un Estado criminal a un Estado de derecho”.

Javier Sicilia recomendó a los movimientos de familiares de víctimas a promover una discusión pública sobre la deuda del Estado con los ciudadanos.

“Ese débito debe ser discutido como lo hicimos nosotros, frente a la nación entera públicamente, no sólo son las víctimas de la nación somos las víctimas en potencia frente a un Estado que no garantiza ningún derecho, nos pueden secuestrar, nos pueden asesinar, a menos que sea una víctima de calidad, hasta para eso en un gobierno de izquierda hay víctimas de calidad”, sentenció.