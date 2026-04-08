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Con un crecimiento de apenas 0.8%, un déficit de 4.8% del PIB y el costo de la deuda en su nivel más alto desde 1993, el primer año del sexenio de Sheinbaum cerró con señales de alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, sostiene México Evalúa.
El intento del Servicio Público de Radiodifusión terminó por exhibir aún más las irregularidades: los contratos del proyecto Infodemia, firmados con recursos públicos federales, confirman que se subcontratan servicios que la dependencia podría atender directamente.
La suspensión de las protestas se acordó tras el llamado al diálogo que realizó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).