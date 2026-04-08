Localizan con vida a trabajador atrapado desde hace 13 días en mina Santa Fe, Sinaloa: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Una noticia increíble” expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al informar que se localizó con vida a uno de los mineros que hace 13 días quedaron atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

El grupo de búsqueda también localizó a otro minero sin vida y falta uno más del que todavía no tienen indicios de en qué punto se encuentra y en qué condiciones.

“Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero ya sin vida, queda todavía una persona por rescatar y siguen los trabajos”, expuso la mandataria federal.

El trabajador encontrado con vida aun no ha podido salir, pero continúan los trabajos de rescate y esperan también labores de bombeo.

“Ayer fue rescatado, bueno todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Sabta Fe en El Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben hace cerca de 13 días quedaron cinco mineros ¿no? Cuatro mineros dentro de esta mina”.

Agregó que “esperamos que hoy ya pueda salir de la mina esta persona que 13 días permaneció en este lugar Increíblemente y afortunadamente está con vida”, indicó.

Insistió en que “no ha parado el rescate desde el primer momento, hay que decir también con apoyo de la empresa minera. Ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, ha estado de manera permanente Laura Velazquez, cerca de las familias”.

Al inicio de la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que “ayer después de 13 días se encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero”.