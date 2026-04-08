SPR intenta desmentir a Proceso sin pruebas: contratos de Infodemia sí son subcontrataciones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) publicó ayer un mensaje de la red social X para descalificar el reportaje de Proceso titulado “Infodemia: altos sueldos directivos y más de 5 millones en subcontratos para redacción de guiones”.

Sin mostrar prueba alguna que sustente que es falso lo publicado por este medio, sólo expuso: “Falso que se destinan más de 5 millones en subcontrataciones “para redacción de guiones” para la plataforma Infodemiamx”.

Para la publicación del texto original Proceso consultó en la Plataforma Nacional de Transparencia los contratos de este “proyecto” que surge como iniciativa del Servicio Público de Radiodifusión (SRP) que dirige Jenaro Villamil, y de dicha búsqueda se desprenden contratos como el que se muestra a continuación:

Ahí se observan los montos máximos que ofrece —por lo cual “destina”— para la elaboración de guiones para Infodemia. En años anteriores sólo estipulaban el pago de un monto establecido en el contrato y, por ejemplo, un solo contrato alcanzaba los 554 mil 009.04 pesos, como se ve en la imagen.

En el texto se identifica para qué servicios se hicieron estos contratos en los que se indica que se subcontrata por servicios básicos, a pesar de los altos salarios que perciben los servidores públicos que laboran en el SPR y en Infodemia.

En la siguiente imagen se ve un monto determinado y más abajo se indica que el “origen de los recursos públicos son federales”.

Infodemia sí subcontrata estos servicios. El mismo contrato para el “servicio de redacción de guiones para el proyecto Infodemia” lo indica claramente, incluso en el contrato:

En la siguiente imagen se observa la partida presupuestal que corresponde a la clave 33901, que de acuerdo con el “Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal”, que publica el gobierno federal, se refiere a la “subcontratación de servicios con terceros”, un documento relacionado con el ejercicio del presupuesto público.

Esta aclaración ahora también da la oportunidad de exhibir que este tipo de servicios que el Servicio Público de Radiodifusión subcontrata no están ni siquiera entre los contemplados como los servicios más importantes, es decir: servicio de mantenimiento, maquila de productos, medicamentos, servicio médico, hospitalario y de laboratorio, entre otros. Lo anterior, cuando no sea posible atenderlos de manera directa por la propia dependencia o entidad, como se muestra a continuación:

En el punto donde se indica la partida presupuestal se señala que estos servicios subcontratados se hacen necesarios sólo cuando “no sea posible atenderlos de manera directa por la propia dependencia o entidad”. Es aquí donde es importante mencionar los altos salarios de quienes participan en este “proyecto”.

El texto publicado indica que Miguel Elorza, en su última modificación de declaración patrimonial, reportó ingresos anuales por cargo público por 1 millón 446 mil 636, es decir, 120 mil 553 pesos al mes. Además de que declara que su estatus sigue siendo por honorarios.

Se trata de un servidor público obligado a hacer una declaración patrimonial en la que indique que sus ingresos son la “remuneración anual neta del declarante por su cargo público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones) (cantidades netas después de impuestos)”.

Según Infodemia, “el monto señalado de ‘más de 5 millones de pesos’ no corresponde a contratos para la redacción de guiones, la cifra presentada por Proceso es una mentira”.

Al inicio del texto se habla de que se hacen esas subcontrataciones “para tareas básicas como la redacción de guiones” y en el resto del reportaje se describe para qué otros servicios han subcontratado para Infodemia, desde el SPR, con la convocatoria de contratos que ofrecen montos máximos para los que destinan esa partida presupuestal. Estos contratos están dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, se pueden consultar. Todos estos suman un total de 5 millones 185 mil 739.56 pesos.

Este servicio público también afirma que el reportaje “desinforma porque confunde e incluye contratos de personas servidoras públicas que no están relacionadas con InfodemiaMx, por ejemplo, se incluyen ingresos de servidores públicos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”.

En el reportaje se indica que la referencia se hace porque es Miguel Elorza quien tiene el cargo de la Dirección General de Comunicación, Plataformas y Redes (aunque en las conferencias presidenciales se le presenta como “coordinador de Infodemia”), además de que en esa dirección general se encuentran los servidores mencionados en el texto inicial.

Es decir, estos trabajadores del SPR ocupan cargos de directores con sueldos que alcanzan más de 123 mil pesos mensuales.

En la siguiente imagen se muestra cómo el SPR conforma su directorio organizado por direcciones de área y que, por lo tanto, tienen esos altos salarios.

En su “desmentido”, “InfodemiaMx asegura no recibe recursos públicos etiquetados. Los recursos que se ejercen en esta iniciativa son únicamente para el pago de personas que prestan sus servicios en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. Y pese a la evidencia afirma que “no se realizan subcontrataciones”.

En el informe anual del gobierno federal sobre las actividades del SPR en 2024 se exhibe que del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) “la Cámara de Diputados autorizó al SPR recursos presupuestarios por 716,526 miles de pesos de los cuales 656,526 miles de pesos son recursos fiscales y 60,000 miles de pesos (sic) son recursos propios”.