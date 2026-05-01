Advierten que FGR y la SRE obstruyen proceso de extradición de Rocha Moya y coacusados

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estarían obstruyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos por el caso de la acusación de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ocho funcionarios más.

"Están llevando a cabo actualmente un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Al insistir públicamente en que las solicitudes de extradición sólo procederán cuando las acusaciones cumplan con "estándares legales" en México, el gobierno está ignorando deliberadamente los mecanismos del tratado", indicó la firma.

Sin embargo, el despacho argumenta que el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, firmado en 1978 y modificado en 1980, no exige pruebas completas en esta etapa, sino únicamente la existencia de una acusación formal y el compromiso de entregar documentación en un plazo determinado.

El despacho refiere que esto está establecido en el Artículo 11 del tratado:

Bajo el Artículo 11, una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sólo la existencia de una acusación y un compromiso para proporcionar documentación dentro de los 60 días. Este obstáculo de "evidencia" no es una necesidad legal, sino un cortafuegos político diseñado para ganar tiempo a un régimen que está aterrorizado de lo que sucede cuando comienza a correr el reloj de 60 días.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el proceso debe apegarse al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales, lo que implica revisar cada solicitud antes de autorizar detenciones o extradiciones.

Además, la FGR ha dicho que la información debe manejarse con confidencialidad, conforme a los acuerdos bilaterales, aunque el tratado no especifica restricciones a la publicidad de la acusación.

Poco después de conocerse las acusaciones estadunidenses, Rocha las negó tajantemente, diciendo que se inscribían en una estrategia contra Morena y que no había evidencias para probarlas. Más tarde, al ser preguntado por la prensa dentro del vehículo en el que viajaba y con cara seria, dijo que se encontraba tranquilo, que no saldrá de Sinaloa, aunque no ha recibido ninguna notificación formal en su contra y que ya habló con la presidenta, aunque no dio más detalles de esa conversación.