Exhiben millonaria pedida de matrimonio de un gasolinero de Jalisco (Video)

La millonaria pedida de mano de un gasolinero de Jalisco. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una fiesta con temática de “Alicia en el País de las Maravillas” —con una elaborada producción que se calculó en cerca de un millón de dólares— generó polémica al darse a conocer que fue organizada por José González Neira, un gasolinero de Lagos de Moreno, Jalisco.

La periodista Lourdes Mendoza compartió en redes sociales videos del festejo, cuestionó la procedencia de los recursos y recordó el caso de la fiesta de 15 años organizada por un contratista de Pemex en Tabasco, con un costo estimado en 45 millones de pesos.

“De los creadores de los XV Años de Mafer, llega: Pedida Buchona, en León, Guanajuato, al estilo ‘Alicia en el País de las Maravillas’”, escribió la periodista en X.

La lujosa fiesta fue una propuesta de matrimonio y presuntamente buscaba sorprender a Edna, la novia de González Neira. Sin embargo, ella no fue la única impresionada, usuarios de redes sociales reaccionaron a los videos y se sumaron a los cuestionamientos sobre el origen de los recursos.

“El español-gallego José González Neira, administrador de gasolineras en Lagos de Moreno se aventó fiestón de un millón de dólares para pedir la mano de ‘Su Secre’ Edna”, apuntó Mendoza, quien también se refirió a la vida personal del gasolinero.

“¡No es el dueño del Grupo, aunque lo presume! ¿De dónde tanta lana? Además, está casado en España...”, concluyó Mendoza en su mensaje.

Hay videos ? de los creadores de los XV Años de #Mafer , llega: PEDIDA BUCHONA en León, Guanajuato, al estilo "Alicia en el País de las Maravillas". El español-gallego José González Neira, administrador de gasolineras en Lagos de Moreno se aventó FIESTÓN DE 1 MILLÓN DE DÓLARES… pic.twitter.com/perUP4vTNL — Lourdes mendoza (@lumendoz) April 29, 2026

Los videos muestran una fiesta en un jardín con decoraciones exuberantes, como arcos de rosas bordeando el camino; túneles cubiertos de plantas para ingresar al salón; luces de colores; pista de baile con el piso decorado; muebles y sillas colgando de los árboles; y actores disfrazados de los icónicos personajes de la historia infantil, como el sombrero loco, las cartas o la reina de corazones.

Todo lo anterior habría costado cerca de 18 millones de pesos, de acuerdo con la periodista.

El material fue originalmente publicado en febrero del 2026 por la empresa Cuquis Dávalos, con sede en Guanajuato. En sus redes sociales, la compañía dedicada a la planeación de eventos aseguró que se trató de una fiesta de cumpleaños sorpresa para Edna.

“Esta producción es un as de alto impacto, cuidamos cada detalle. Como ven, la temática es ‘Alicia en el país de las maravillas’, pero a un nivel muy pro”, compartió en el video la organizadora del evento.

Intercalada entre las tomas del salón, el jardín y las decoraciones, se pueden observar imágenes del momento en el que González Neira le pidió matrimonio a su novia, Edna, ya que aparece hincado sobre una rodilla frente a ella, tras lo cual la pareja se besó entre aplausos de los invitados.

Hasta el momento, ninguna de las personas que aparecen en el video se han pronunciado públicamente para negar o desmentir lo afirmado por la periodista. La empresa organizadora tampoco ha emitido comentario alguno.