“Frente al embate exterior, unidad nacional”: Sheinbaum ante casos de Rocha Moya y Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, en referencia con la petición del gobierno de Estados Unidos para la detención de diez mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, en el marco del Día del Trabajo, la mandataria federal dijo estar tranquila y aseguró que lo que hace es proteger la soberanía nacional.

“Lo tenemos muy claro y estoy tranquila, sin ningún problema. Es tiempo de la defensa de los principios, y hay un principio que se llama soberanía, y esa no se negocia”, dijo.

En torno a Rocha Moya, volvió a defenderlo: “Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable”.

La jefa del Ejecutivo calificó de “lamentable” que la derecha mexicana se cuelgue de un juzgado de Estados Unidos para defender su posición y comparó que éstos no se distinguen en nada de los conservadores del Siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera en México.

Además, negó que esté “entre la espalda y la pared”, aseguró que “en México decidimos las y los mexicanos”, y reiteró que “siempre vamos a trabajar por la defensa de la justicia y de la soberanía”.

También destacó que con Estados Unidos van a colaborar, pero atajó que“nunca nos vamos a subordinar”, aunque hasta el momento no ha habido respuesta a la solicitud estadunidense de detener temporalmente con fines de extradición a quienes comenzó a investigar por sus ligas con el crimen organizado.

Después de esas declaraciones, dijo que los casos de agentes de EU en Chihuahua y el del gobernador Rubén Rocha los lleva la Fiscalía General de la República (FGR).